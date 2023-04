Un joven entró a robar a un bar y el dueño le ofreció trabajo: “No le voy a correr la cara”

Hace unos días se conoció la historia de un adolescente de 15 años que le robó a una mujer que se encontraba tomando algo en un bar de la zona de “Las Cañitas”, Capital Federal, y que fue alcanzado por el encargado del lugar, logrando recuperar lo sustraído.

Sin embargo, la historia terminó mejor de lo que empezó, porque el hombre le ofreció trabajo al joven para ayudarlo: “No se si va a venir cuando salga de la comisaría, pero acá tiene trabajo”, afirmó. La actitud del hombre tuvo gran repercusión.

Martín, el propietario de la confitería Dalchemis -que comparte nombre con el menor que robó en el bar-, contó lo que sintió luego de hablar con el adolescente.

“Fue una percepción, era muy chico, le vi la mirada y lo vi arrepentido, llorando. Él se conmovió cuando le ofrecí una ayuda y ahí me dio a entender que tenía necesidades. Por ahí nunca le enseñaron o supo que le podían dar una chance y quería que se vaya con esa sensación”, destacó.

"No tenía para comer": Un adolescente de 15 años robó en un bar y el dueño le ofreció trabajo

“Tenés esta oportunidad, te la voy a dar y voy a confiar”, fueron sus palabras para con el adolescente. Yo percibí de Martín que era un nenito, que no estaba para eso, quise extenderle una mano y que vea que hay otra realidad, que hay gente que no le va a correr la cara”, sostuvo.

El hermano mayor de Martín -el menor involucrado-, habló con TN y le agradeció al propietario del local por la ayuda que le brindó.

“Él va siempre para Capital porque necesitamos plata. Mi papá y mi mamá nos dejaron tirados a nosotros, ellos se separaron y nos desviamos. Me duele mucho verlo así, que esté mal”, dijo entre lágrimas el adolescente.

Quieren que se considere familia a las mascotas y se otorgue licencia por enfermedad a sus dueños

Walter confesó que no terminó el colegio, pero que sabe sobre construcción y albañilería y pretende tener un sueldo fijo. “Si me dan un trabajo le voy a agradecer mucho a la gente que me ayude, no podemos progresar así”, señaló.