El reality show de aventura extrema “El Conquistador” se prepara para su 22.ª temporada con una convocatoria de alcance internacional, que permanecerá abierta hasta el próximo 21 de septiembre.

Entre los miles de postulantes que ya enviaron su video de presentación, resalta la figura de Gonzalo García, un joven oriundo de Esquel que sueña con participar en la experiencia más intensa de la televisión.

Gonzalo comenzó hace algunas semanas su camino para alcanzar este objetivo. En el video que envió como parte de su postulación, el esquelense expresó:

“Voy para allá, a donde se juegue, contra quien se juegue y como sea”, dejando en claro su determinación y espíritu aventurero.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

El proceso de selección para esta nueva temporada ha tenido una repercusión enorme, consolidando a “El Conquistador” como uno de los realities de aventura más populares y duraderos de la televisión. Año tras año, el programa convoca a competidores dispuestos a enfrentarse a duras pruebas tanto físicas como mentales, mientras su audiencia continúa creciendo y marcando récords de fidelidad con cada edición.

Con su postulación, Gonzalo se une a miles de personas decididas a poner a prueba sus propios límites, reafirmando el estatus del show como un fenómeno tanto televisivo como cultural, que sigue captando la atención de espectadores en todo el mundo.

Con información de EQS Notas