El geólogo Alain Zanella, director del proyecto internacional DISCO2STORE, desarrolló tareas de intercambio académico en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia.

El proyecto aborda distintos aspectos vinculados al efecto de las anisotropías en el almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono y está financiado por la Unión Europea bajo el acuerdo Horizon 2020 del programa de investigación e innovación Marie Sklodowska-Curie (Acuerdo N 101007851).

El Dr. Zanella es profesor asociado en Le Mans Université (Francia) y se especializa en el estudio de las interacciones fluido-roca (agua, hidrocarburos y magma) y su aparición en cuencas sedimentarias.

Su estancia en Comodoro Rivadavia se concretó a través de la articulación con el docente e investigador, geológo Dr. José Allard.

La colaboración se consolidó con una campaña de campo a la cuenca de Cañadón Asfalto en el centro de Chubut junto al docente-investigador Dr. Nicolás Foix, y los doctorantes Sebastián Bueti (UNPSJB), Maximiliano Cortés (UNPSJB) y João Paulo Giro Cardoso (Le Mans).

Zanella también participó del XXVI CAMSIG organizado por la Facultad de Ingeniería, donde fue conferencista invitado con la contribución “Fracturas y fluidos en yacimientos profundos para almacenamiento”.

En el marco de las actividades de extensión de la FCNyCS brindó una charla titulada "Fluid migrations and fracturing in sedimentary basins: application to CO2 storage reservoirs" (Aval. por Res. DFCNyCS N 1217/23).

En estas actividades el investigador expuso nuevas configuraciones experimentales para estudiar las interacciones fluido-roca utilizando materiales análogos y modelos especiales enfocados en el estudio de rocas anisotrópicas.