El estado de las rutas patagónicas sigue siendo motivo de continuos reclamos debido a su estado en algunos tramos. Y la preocupación se acrecienta con la cercanía del movimiento turístico de verano, donde la circulación por las rutas, particularmente por la Ruta 40.

El intendente electo de Bariloche, Walter Cortés, que asumirá el próximo 10 de diciembre los destinos del municipio rionegrino, advirtió que cuando asuma, no permitirá el paso de camiones chilenos hasta que reparen las rutas de Río Negro.

"El día que asuma tenemos que tomar medidas drásticas y decir: aquí no pasa nadie hasta que no reparen la ruta. Uno tiene que tomar decisiones drásticas; los camiones chilenos ya no podrán circular, se acabó. La gente está dañando sus autos, estamos en una situación desgraciada", afirmó a Radio Seis.

El intendente electo reconoció que con la ruta en el estado actual "es un milagro que no haya ocurrido un accidente trágico".

Y destacó en este marco, la importancia de garantizar la seguridad de la gente porque "no podes exigirles que pasen la Verificación Técnica Vehicular (VTV) si las calles están destrozadas; es descarado, es un negocio. Está lleno de negocios por todos lados", concluyó.

La semana pasada, el Concejo Deliberante de El Hoyo declaró la emergencia vial para la Ruta 40, en el marco de un reclamo de las Cámara de Comercio Oeste de Chubut para que Vialidad Nacional intervenga rápidamente en su reparación.