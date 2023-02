Una particular convocatoria se llevó adelante en el municipio Pehuajó en la provincia de Buenos Aires. Cuando el intendente, Pablo Javier Zurro, llamó a sus funcionarios y empleados municipales, para trabajar en la limpieza de un basural a cielo abierto que próximamente se cerrará.

“Como todos verán, después de 35 años, el 14 de marzo vamos a cerrar definitivamente el basural a cielo abierto”, contó el jefe comunal a través de un comunicado oficial. Y quien comenzó a trabajar en la zona fueron empleados y funcionarios del municipio.

"Para las tareas finales he convocado a trabajadores municipales y, además, a todos los funcionarios les di la orden que vinieran. ¿Por qué? Primero para que vean el trabajo del otro. Un empleado municipal si no estudia no puede ser médico, pero sí puede ser intendente", señaló Zurro.

Más de 20 intendentes y jefes comunales de toda la provincia estuvieron en el 122º Aniversario de Comodoro

Posteriormente, a través de sus redes sociales aclaró que a los trabajadores municipales “se les pagará un plus” por el trabajo en el basural.

“Creo que va a ser uno de los primeros basurales a cielo abierto que se cierran de la provincia. Para mí eso también es un orgullo”, valoró.

Finalmente, el intendente indicó: "Todo tiene un valor más en los pehuajenses, en la lucha por ser mejores. Tenemos un centro de reciclado que va a ser un ejemplo en la provincia. Un avance más y otro esfuerzo compartido en este caso con todos los funcionarios".