Un integrante de la familia Messi está enfermo y hay preocupación

A pocos días del comienzo del Mundial de Qatar 2022, el público argentino está atenta a cualquier detalle que pueda perturbar “la buena energía” de los seleccionados por Lionel Scaloni para lograr el tan ansiado objetivo: traer la Copa del Mundo a la Argentina.

Por estas horas, la familia del capitán de la Selección, Lionel Messi, estarían pasando un momento amargo y complicado debido a la enfermedad de un integrante de su familia.

Tanto el astro rosarino, como su esposa Antonela Rocuzzo e hijos, están realmente angustiados debido al deterioro en la salud de su mascota: Hulk, el perro de raza Dogo Burdeos, que llega a pesar 65 kilos, y suele vivir entre 8 y 10 años.

A pocos días del inicio de Qatar 2022, resta averiguar si un eventual deceso del can podrá afectar al futbolista emblema de la Selección. Incluso, el perro no está en París, como se presumía, sino que quedó en Barcelona por estos problemas de salud.

El hecho lo relató el periodista argentino Pablo Giralt, quien recientemente entrevistó al jugador.

"Entramos a la casa y estaba Antonela con el perro, pero no era el grandote de raza Dogo de Burdeos, sino otro que tienen en París. Le pregunté por Hulk y me dijo: 'Está en Barcelona, no está bien de salud'".

De todos modos, ni Lionel ni Antonela brindaron detalles con respecto a Hulk, y se desconoce qué problema de salud transita.