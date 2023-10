Un integrante de Kapanga no continuará en la banda por problemas de salud y lo anunció con mucha tristeza

Maikel, guitarrista de Kapanga, confirmó que dará un paso al costado en la banda debido a que tendrá que enfrentar un serio tratamiento ante una complicación de salud.

El músico utilizó las redes sociales del grupo para enviar un mensaje de poco más de cuatro minutos para darle un mensaje a los fans y transmitirle la tranquilidad, como también, pedirles que sigan apoyando a Kapanga.

“Perdón, estoy movilizado. Tengo una enfermedad bastante delicada, la cual me va a alejar de los escenarios por un tiempo para sanarme”, comenzó expresando el guitarrista de la icónica banda argentina. “Va a ser súper difícil para mí”, resaltó, y continuó, revelando cómo están sus compañeros. “Estamos todos súper golpeados pero lo importante es la salud”, aclaró.

“Los chicos me dijeron: ‘Paramos de tocar hasta que vos te cures’, lo cual me parece lógico pero me pareció un poco injusto para todos”, reveló Maikel con tristeza.

Pero dando su parecer y buscando convencer a sus compañeros y amigos, propuso: “nuestra cura va a ser que sigan tocando. ¿Qué van a dejar de tocar porque yo estoy enfermo?” “Acá no hay una situación de que se rompió vínculo, acá hay alguien que está enfermo”, manifestó, dejando en claro que no hay ningún tipo de interna.

En conclusión con sus emotivas palabras sobre el final, le dejó un mensaje a su público. "Les voy a pedir un favor muy grande. Más que nunca apoyen a mi banda, a Kapanga. Es el único favor que les pido, apoyen a mis compañeros”. Y cerró con una frase de Andrés Calamaro: “buena suerte y hasta luego”.

Asimismo, la banda emitió un comunicado refiriéndose a lo ocurrido con Maikel y presentaron a su reemplazante transitorio. “Queremos comunicarles que Maikel estará un tiempo alejado de los escenarios, abocándose a su salud, por lo que decidimos suspender el show programado para el 4 de noviembre de este año en el Estadio Obras. Y el festejo realizarlo más adelante con la vuelta de Mike”, comenzó diciendo el texto.

Por último, confirmaron al sucesor temporal con nombre y apellido: “en cuanto al resto de los compromisos del 2023 y por pedido expreso de Maikel, seguiremos girando y realizando shows. En vivo el encargado de tocar la guitarra será Gastón “Pato” Sloomant. Gracias por el cariño y apoyo de siempre”.