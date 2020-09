"No sé si mi papá está en el mar, en un jardín o en el inodoro", lamenta

BAHÍA BLANCA - Asombro, incredulidad y bronca. Todo eso mezclado con el dolor de la pérdida de un ser querido y la profunda tristeza de no poder darle el último adiós son los sentimientos que atraviesan por estas horas Guillermo Bianchi y su familia. Es que el padre de murió este lunes en el Hospital, pero por error el cuerpo fue entregado a otra familia que lo cremó. "No sé a dónde está. No sé si mi papá está en el mar, en un jardín o en el inodoro", expresó Guillermo.

Guillermo señala que las autoridades del Hospital Privado se hicieron cargo del error y le pidieron disculpas, pero asegura que todavía sigue sin saber dónde están los restos de su padre.

"Estuvo 50 años con la misma mujer y no lo pudimos despedir", señaló. Guillermo llevó a su papá el sábado al hospital, "donde se atiende desde hace 20 años", por una insuficiencia respiratoria. El hombre padecía desde hace tiempo un cuadro de cirrosis que se complicó en los últimos días. Los estudios iniciales mostraron que tenía agua en los pulmones, uno muy complicado y el otro con severas dificultades, resela 0223.

"Nos dijeron que iba a quedar internado como caso sospechoso de Covid. Le iban a hacer el hisopado y por 48 horas no podía venir nadie", contó Bianchi. El lunes a la 1 de la mañana, un médico se comunicó con él y le confirmó que los estudios mostraban las dificultades que tenía su padre en los pulmones, pero le informó que por lo que se veía en la tomografía su padre no era Covid positivo.

"El lunes a las 9.36 me llaman del Hospital para anunciarme que mi papá había fallecido a las 9.15", lamentó Bianchi. Esa misma mañana inició los trámites en una cochería para poder despedir a su padre, luego de la confirmación de que no estaba infectado con coronavirus. Hablaron a la cochería Tomasini y la idea era llevarlo este miércoles por la mañana al cementerio.

"Hoy a la mañana nos presentamos en la cochería y el señor nos dice que no entregaron el cuerpo. Llaman al hospital y le dijeron que había habido un problema así que decidimos llevarlo el jueves para hacer la cremación", relató Bianchi.

Sin embargo, poco antes de las 11 lo llamaron de la cochería. "El cuerpo de tu papá no está en el hospital, se lo entregaron a otra persona", le dijeron desde la funeraria.

La familia que recibió el cuerpo de su padre era familiar de una mujer que había fallecido por coronavirus. Por protocolo el cuerpo fue directo al cementerio municipal y fue cremado. Recién este miércoles pudieron confirmar que el cadáver cremado no fue el correspondiente.

Fuente: 0223