ESPAÑA -Henry Rodríguez es venezolano, vive en España y es tatuador profesional. Invirtió 30 mil dólares y se operó 15 veces con la intención de convertirse en Red Skull, el villano del universo de Marvel.

La fascinación por los tatuajes de este hombre de 34 años comenzó hace una década.“Siempre he sido amante de los cómics y siempre me he inclinado por los villanos más que por los superhéroes. Surgió la idea de hacer una modificación corporal extrema y única", recordó Henry en declaraciones con el diario La Voz de Galicia.

Esa modificación “extrema” fue ni más ni menos que apuntarse la nariz y el joven aseguró que se notó un gran parecido con el personaje de Red Skull, el archienemigo del Capitán América. Por eso, “aprovechó” la situación para “adquirir su imagen”.

En 10 años, las operaciones que se realizó fueron: extracción de los lóbulos de las orejas, implantes de silicona en la frente, los pómulos y cejas, y teñirse los ojos de negro, el cual es el más arriesgado porque hay muchas probabilidades de quedarse ciego en el intento.

“Esto es de lo que vivo. Mi cuerpo es mi uniforme, mi carta de trabajo. No podés llegar a un estudio de tatuajes y ver a los trabajadores como si estuviesen en un banco. Cada cosa en su sitio”, se justificó el venezolano que ahora se mudó a Galicia.

Respecto a como lo ve la gente por la calle, Rodríguez expresó: “Las reacciones son las mismas en todas partes. Siempre hay dos bandos: los que les gusta y los que no les gusta. No somos una monedita de oro para simpatizarle a todo el mundo. Yo con esta estética me siento bien”.

Fuente: TN