Brandon Dalaly es un estadounidense que carga la llave de su Tesla bajo la piel de su mano derecha. Es que los implantes de chips en el cuerpo humano se han vuelto una realidad, desde la creación de Neuralink, la empresa tecnológica de Elon Musk.

"En este momento, esta es mi llave Tesla y en el futuro será mi tarjeta de crédito para pagar", escribió Dalaly en su cuenta de Instagram, donde compartió el momento en el que le insertan el chip VivoKey Apex bajo la piel con una jeringa. Esta cirugía menor le permite a Dalaly abrir su Tesla con tan solo acercar su muñeca al vehículo lujoso.

Cómo funciona el implante de chip

Dalaly pertenece al grupo beta de unas 100 personas que prueban el artefacto fabricado por la empresa VIvoKey Apex. Para su funcionamiento, el chip utiliza la tecnología de comunicación de campo cercano, o NFC, que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Es el mismo sistema que hace posible el Apple Play.

Es una cirugía simple de tan sólo algunos minutos. Dalaly lo sabe más que nadie, ya que anteriormente se había sometido al mismo procedimiento para llevar su información de contacto y datos médicos en su mano izquierda.

En sus redes, el hombre explicó: "El primer chip era un poco más pequeño, así que el procedimiento no fue tan intenso. El dispositivo vino pre-cargado en una jeringa más grande. Me introdujeron la aguja y me lo pusieron de forma similar a como lo harían con un microchip para un perro".

El estadounidense agregó que "tendría la llave de mi casa en la mano izquierda y la llave del auto en la mano derecha".

El pequeño artefacto está recubierto de materiales biocompatibles que son rápidamente absorbidos por el tejido humano. De esta forma, no supone ningún riesgo al cuerpo humano.

"La compañía que armó esto literalmente tiene su propia tienda de aplicaciones donde puede instalar aplicaciones de forma inalámbrica en su cuerpo con estos chips", aseguró Dalaly en un informe.