Moisés Naum Roitman, acaba de renovar su licencia de conducir en Mendoza a los 103 años, luego de aprobar sin inconvenientes todos los exámenes médicos y prácticos. El trámite tuvo un curioso contratiempo: el sistema informático no aceptaba su edad de tres cifras y debió ser actualizado para emitir el carnet. Cuando finalmente lo lograron, los empleados lo aplaudieron de pie.

“Yo me siento un pibe”, dice Moisés entre risas. Y lo cierto es que vive como tal: usa el celular, paga con Mercado Pago, trabaja cada tarde y sigue conduciendo su Honda Accord automático, el mismo que maneja desde hace dos décadas. “Me hicieron el examen práctico y lo pasé sin problema. Así que puedo seguir manejando mi auto”, cuenta con orgullo.

Contador y farmacéutico, fue dueño de las tradicionales farmacias Aconcagua y Del Águila, y aún hoy atiende en el local familiar de una de sus hijas. Llega puntual, viste camisa, corbata y pantalón blanco. “Trabajar me obliga a estar bien —dice—. Me mantiene activo, útil y feliz. No podría estar sin hacer nada”.

Su historia es también la de una vida compartida con Sarita, su esposa de 95 años, con quien lleva 75 años de matrimonio. Ella también sigue al volante, con su propio Honda Fit. “Maneja un poco mejor que yo, sobre todo en la ruta”, admite él, con una sonrisa cómplice. Juntos, son una postal de la vida mendocina: cada tarde se los ve caminando por el centro o tomando algo en su café favorito.

Cuando se le pregunta por el secreto para llegar tan bien al siglo, Moisés lo resume con sencillez: “No hay secretos. Uno vive, los años pasan y, cuando querés acordar, llegaste a los 100”. No fuma, casi no toma alcohol y siempre llevó una vida activa.

Con su nuevo carnet en mano y la mirada llena de vitalidad, Moisés Roitman desafía no solo al tiempo, sino también a los prejuicios sobre la vejez. Su historia es una lección sobre la energía de seguir adelante, con humor, amor y una corbata impecable.

Con información de TN