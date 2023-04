En una noche que comenzó con risas y el aroma del asado en el aire, la tranquilidad de un grupo de amigos se vio abruptamente interrumpida por un fuerte ruido proveniente del techo de la casa en la calle Julio Leónidas Aguirre al 1500, en Guaymallén, Mendoza. No era un ladrón el que había irrumpido en la propiedad, sino Víctor Hugo "Mono" Sánchez, ex esposo de la dueña de la casa, quien trepó al techo y avistó a su ex mujer junto a un amigo, Lázaro Sergio "Keko" Morales, quien estaba a cargo del asado.

Sin mediar palabra, el hombre de 41 años sacó un arma y disparó varias veces al asador, hiriéndolo de gravedad. Morales fue llevado de urgencia al Hospital Central, donde los médicos lograron extraer el proyectil que se había alojado en su cuello. A pesar de la intervención quirúrgica, la bala le había causado graves daños, perforando su esófago y cervicales y dejándolo en estado de paraplejia.

Durante más de una semana, Morales luchó por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva, pero finalmente sucumbió a sus heridas en la madrugada del domingo. El agresor, por su parte, escapó a gran velocidad a bordo de un Volkswagen Gol Trend color rojo y se encuentra prófugo de la justicia, con un pedido de captura nacional emitido por la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

El grupo de amigos y compañeros de teatro del fallecido se despidió de él en Facebook, recordándolo como una "bellísima persona" y un "verdadero guerrero". Mientras tanto, las autoridades continúan buscando al homicida para llevarlo ante la justicia.