COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Un vecino del barrio Gas del Estado denunció los problemas que ha tenido con un perro que tiene dueño, el que asegura le ha destruído su chacra, matando a todos los pollos que criaba en el lugar.

Walter Beaute, explicó a ADNSUR el difícil momento que atraviesa, luego de que el perro de su vecino se metiera en su campo y le matara sus animales. “No sé qué hacer con esto, el perro me mató 137 pollos en una noche. Tiene dueño, yo sé de quién es pero no se hacen cargo”, manifestó.

El perro de su vecino le mató 137 pollos. Foto: ADNSUR

El hombre indicó que tiene un terreno donde está su casa y su campo, frente a Ciudadela y aseguró que no es la primera vez que el perro mata a sus animales. “El mes pasado me mató un gallo, le arrancó la cabeza”, dijo.

Asimismo, aseguró que el animal ha hecho varios pozos para intentar entrar, los cuales tapó con ladrillos. Pero sin embargo, en la noche de jueves el animal logró entrar a su terreno.

"Ya hablé con el vecino porque tiene varios perros sueltos pero él me dice que no salen de la casa, pero el patio no está cerrado”, dijo Walter; y confirmó que radicó la denuncia en la Comisaría de Ciudadela.