COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – En la tarde del lunes, cuando el calor se hacía sentir en la ciudad, un hombre decidió dejar a su beba encerrada adentro del automóvil para bajar a comprar al supermercado.

Lorena, una de las testigos del hecho, relató que salía de hacer las compras en el supermercado Jumbo, cuando vio a una señora y a su hijo adolescente mirando preocupados hacia el interior de un auto. Decidió dejar sus bolsas de compra en su vehículo y acercarse para ver si podía ayudar.

“Ahí la señora indignada empieza a decir que había un bebé encerrado en el auto y el bebé comienza a llorar, había mucho calor”, dijo al aclarar que el hecho se registró entre las 15.30 y 16 horas. “Fue un momento angustiante, desesperante, escuchábamos que la beba lloraba, y más con el calor que había”, agregó.

Asimismo, la mujer aclaró que la poca gente que había en ese momento en el estacionamiento comenzó a acercarse, alertados de la situación. “Una señora entró al supermercado y avisó a personal de seguridad, y llamaron a la policía”, afirmó a La Tribuna Radio.

En el medio del revuelo por lo que ocurría, salió el padre del bebé desde el interior del supermercado con su carro y lo único que llevaba eran cervezas: “Era una beba de 9 meses, el auto estaba cerrado con llaves, sin vidrios bajos. No debería dejar al bebe ni dos segundos solo”, indicó Lorena.

Según contó la mujer, el padre “pidió disculpas, dijo que había entrado por dos segundos. Él no tiene que pedir disculpas sino que tiene que actuar de otra manera, no puede dejar a su hija adentro del auto por cualquier cosa que pueda pasar, no solo por el calor”, manifestó.