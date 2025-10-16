Un total de 15 perros que durante años fueron cuidados por un hombre mayor quedaron completamente solos tras su fallecimiento. El hombre, que los alimentaba y acompañaba todos los días, era su única familia. Hoy, los animales permanecen en la vivienda donde vivían juntos y necesitan con urgencia nuevos hogares.

La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales lanzó un pedido de ayuda —a través de sus redes sociales— a la comunidad para lograr la reubicación de los quince perritos, todos de tamaño pequeño, de entre cinco y siete años de edad. Según informaron, los animales son sociables, dóciles y de buen carácter, lo que facilita su adopción o tránsito temporal.

Los interesados pueden comunicarse con Ramón al 2804-724076, quien coordina las visitas y adopciones. Los perros se encuentran actualmente en la vivienda ubicada en calle Necochea 439, en Puerto Madryn.

Desde el Ministerio Público destacaron la importancia de que cada uno de ellos vuelva a tener un hogar donde recibir el cariño y la atención que antes les daba su cuidador.

El llamado busca apelar a la solidaridad de los madrynenses, quienes en otras ocasiones ya han mostrado su compromiso con el cuidado y la protección de los animales. Quienes no puedan adoptar también pueden colaborar difundiendo la historia para que estos quince perritos encuentren una nueva oportunidad.

PERROS RESCATADOS DE UN CRIADERO

Un operativo conjunto entre la Fiscalía Ambiental de Madryn, la policía local y el área de Zoonosis municipal, en agosto pasado, permitió rescatar a 55 perros que se encontraban en condiciones de hacinamiento en un criadero ubicado en el barrio Comercio de esta ciudad. La dueña del lugar será imputada por maltrato animal, según confirmaron las autoridades.

La intervención se realizó luego de que un vecino denunciara la situación irregular en la que vivían los perros. La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyADA), bajo la responsabilidad de las fiscales Florencia Bianchi y Cecilia Pistará, tomó intervención en el caso y solicitó el allanamiento del inmueble.

Durante el operativo, el personal policial, junto a los profesionales de Zoonosis, verificaron la presencia de un total de 55 perros: 46 de ellos de raza dachshund, conocidos popularmente como “perros salchicha”; además de 7 bulldogs franceses, 1 dogo argentino y 1 labrador retriever. Los animales se encontraban hacinados y en condiciones que ponían en riesgo su bienestar.

Como resultado del rescate, los perros fueron trasladados a las instalaciones de Zoonosis municipal, donde se les está brindando atención veterinaria, cuidados y alimentación, a la espera de que estén en condiciones de ser dados en adopción.