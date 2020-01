“Olvidate de volver a dormir una noche completa” es una frase que resuena entre los padres primerizos. Sin embargo, ahora es posible gracias al truco que compartió un padre en las redes sociales.

Los hijos pueden hacer surgir un lado creativo en los progenitores para buscar soluciones que faciliten la vida. Así lo demuestra un papá que encontró la técnica para poder descansar a pesar de tener varios niños en casa: posar como “modelo” para los pequeños artistas.

Monica Weber es una madre de cuatro hijos que al momento de irse a hacer las compras del hogar, decidió dejarlos en casa, para poder hacerlas en calma y sin prisas. Entonces los pequeños quedaron al cuidado de su esposo y padre de los niños, Michael.

Cómo es el truco del padre para poder dormir al cuidado de sus hijos

A su regreso, la mujer se encontró con algo que no imaginaba: a su esposo dormido en el sofá. Sin embargo, no se trataba de una irresponsabilidad, sino de un brillante truco para poder dormir al cuidado de los nenes. En una publicación en Facebook, Monica explicó que Michael encontró la técnica perfecta para poder descansar al cuidado de los pequeños: ser su modelo para una clase de arte.

“‘Yo me quedo con los niños para que puedas hacer las compras en paz’… Luego vuelvo a casa y me encuentro esto”, escribió la mujer en su cuenta. Y añadió: “Estoy segura que es el hombre más brillante que he conocido. Tiene a los niños haciendo ‘arte realista’ mientras él ‘posa’, es decir, toma una siesta. El ganador obtendrá un chocolate, pero seamos honestos, Michael es el que ha ganado aquí”.

La publicación de Monica rápidamente se volvió viral, compartiéndose más de 37 mil veces y recibiendo más de 30 mil reacciones. En los comentarios, cientos de padres agradecieron que haya compartido el truco para ponerlo en práctica con sus hijos cuando deseen descansar.

Sin embargo, otros usuarios hicieron hincapié en tener en cuenta que esta técnica no puede funcionar con niños muy pequeños, pues ellos necesitan supervisión constante. Pero, en el caso de ser niños más grandes resultará un recurso eficiente, tal como celebraron los internautas.