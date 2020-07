TREVELIN (ADNSUR) - Se trata de un molino de la Familia Evans, cuyo ancestro galés Don Thomas Dalar Evans, llegó a poblar el valle 16 de Octubre en 1894 y fue un ilustre personaje de la colonización galesa.

El molino en la actualidad está a cargo de Juan Mervyn Evans, bisnieto del pionero Evans, quien junto a su esposa e hijos, son guías del museo para aquellos grupos de turistas nacionales y extranjeros que lo visitan durante todo el año.

Este molino es alimentado por un canal de agua de arroyo que gira la rueda y transmite el movimiento a la piedra de molienda de los granos de trigo.

PRODUCCIÓN DE HARINA INTEGRAL

En contacto con diario El Chubut, Mervyn Evans, comentó que la situación actual por la falta de turismo a raíz de la pandemia del coronavirus "nos obligó a pensar en un esquema alternativo de ingresos, y después de algunas modificaciones y un arduo trabajo para reacondicionar el sistema, se puso nuevamente en marcha el molino de manera intensa produciendo harina integral de calidad".

Destacó que trabaja el molino "unas 8 horas diarias, produciendo cerca de 80 kilos por día". De esta manera los vecinos de la zona cordillerana pueden acceder a una harina integral producida localmente, como hacía muchísimos años que no pasaba. "Ofrecemos harina integral, una harina de un trigo que no está fumigado, que no tiene químicos perjudiciales para la salud", expresó Mervyn.

VENTA EN TREVELIN Y ESQUEL

Evans comentó que la demanda superó las expectativas y ya son varios los vecinos que esperan los encargos. "Vine varias veces hasta Esquel y Trevelin para traer harina, pero ante la imposibilidad de cumplir con todos los pedidos se sumó un muchacho de Esquel para hacer los repartos. La idea es 'salvarnos' económicamente de una situación horrible, para luego retomar el museo del molino", apuntó.

"Nunca antes el molino había estado dedicado exclusivamente a la producción de harina, era un museo que a su vez producía algo, y ahora se puso en marcha únicamente para esto", dijo. Por último, informó que el precio de la harina está en los 50 pesos el kilo, se vende en bolsas de 4 kilos y los interesados se pueden comunicar al 2945-69-8058 o 2945-69-0234.

PRODUCCIÓN HISTÓRICA

La historia de los molinos harineros en la Colonia 16 de Octubre, tiene sus comienzos con la llegada de los primeros colonos galeses que se establecieron en 1888. A partir del primer molino de Rhys Thomas en 1891, lo seguirían el de John Daniel Evans, Martín Underwood y muchos otros más. En la zona surgió una floreciente industria basada en un trigo de prestigiosa calidad, que obtuvo premios internacionales (París, 1889, Medalla de Oro; 1893 y 1918 otros primeros premios en la exposición de Chicago).

El auge de la actividad se atribuye al decreto de 1949 que priorizó las provincias ubicadas al norte del Río Colorado para la producción de trigo, brindando subsidios y apoyos gubernamentales, en desmedro de los productores de esta región del país, que debieron reorientar sus actividades hacia la cría de ganado.