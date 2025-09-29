Una histórica firma argentina presentó un pedido formal de quiebra en el Juzgado Civil y Comercial, lo que marca un punto de quiebre para la empresa y la comunidad local.

La solicitud, que involucra el posible cierre definitivo de la planta y el despido de cerca de 100 trabajadores, refleja una crisis profunda que se ha venido gestando en la firma debido a las dificultades financieras, la caída en la producción y la falta de recursos para sostener la operatividad.

Vale remarcar que la industria frigorífica en Argentina enfrenta en 2025 una crisis profunda que afecta gravemente su producción y empleo. La caída del consumo interno de carnes, que se mantiene limitada por los altos precios de los cortes populares, reduce la demanda nacional, mientras que las exportaciones sufren un desplome preocupante, con una caída cercana al 30% a nivel nacional y aún más severa en provincias como La Pampa, donde supera el 40%.

Esta combinación generó un deterioro significativo en la rentabilidad del sector, afectando principalmente a frigoríficos dedicados a la exportación, con miles de empleos en riesgo y despidos masivos ya confirmados en varias plantas.

El contexto internacional también contribuye a la crisis, ya que China, el principal mercado de la carne argentina, redujo sus compras en un 46% durante el primer trimestre de 2025, lo que impacta fuertemente en los volúmenes de exportación y los ingresos del sector. A esta presión externa se suman factores internos como el aumento de costos operativos, incluyendo tarifas, insumos y un tipo de cambio considerado distorsivo por los productores, que encarece la producción en pesos equivalentes a dólares. Esta situación obligó a múltiples frigoríficos a reducir actividades, paralizar plantas y despedir trabajadores, profundizando un escenario muy delicado para la industria y la economía regional.

EL FRIGORÍFICO ANSELMO PIDIÓ LA QUIEBRA Y CASI 100 PERSONAS SE QUEDARÍAN SIN TRABAJO

Con 90 años de historia, la presentación del pedido de quiebra por parte de los directivos de Frigorífico Anselmo (Tres Arroyos, Buenos Aires) activa un procedimiento judicial regulado por la Ley de Quiebras en el ámbito civil y comercial, donde el juez deberá designar un síndico.

Esta figura tendrá, entre sus principales responsabilidades, la toma de posesión de los bienes de la empresa, la administración y control de los activos, la revisión exhaustiva de deudas y cuentas por cobrar, y la gestión de los reclamos tanto civiles como laborales. Este mecanismo busca ordenar la crisis y proteger los derechos de los acreedores y trabajadores hasta donde sea posible.

El proceso judicial integrado en esta ley contempla diversas etapas y no descarta la posibilidad de que surjan propuestas de reactivación o compra de la empresa por parte de interesados que puedan hacerse cargo del déficit económico y la complicada situación que enfrenta la firma.

Sin embargo, los propios directivos reconocen que la incapacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, combinada con la caída sostenida en la producción y la falta de inversión, dejó sin margen para continuar operando bajo un esquema viable.

IMPACTO SOCIAL Y LABORAL: ASAMBLEA Y FUTURO INCIERTO PARA LOS TRABAJADORES

La compleja situación llevó al gremio a convocar una asamblea general del personal para este miércoles a las 9 de la mañana, con el objetivo de comunicar oficialmente el panorama y definir los pasos a seguir en conjunto.

Esta reunión no solo involucra a los trabajadores en actividad, sino también a aquellos que recientemente acordaron retiros voluntarios, muchos de los cuales percibieron solamente la primera cuota de lo pactado, evidenciando la precariedad financiera en el esquema de desvinculación.

Actualmente, la planta contaba con 76 operarios en actividad, mientras que otros 20 empleados habían cerrado acuerdos para retirarse voluntariamente.

Fundado en 1930, Anselmo fue durante décadas un motor de la ciudad, con faena de bovinos, porcinos, ovinos y una planta de chacinados que lo convirtió en referencia provincial. Generaciones enteras de familias tresarroyenses pasaron por la empresa. “Mi padre trabajó acá, yo entré a los 18 y me voy con 52… era nuestra segunda casa”, dijo un operario despedido.

En total, cerca de 100 personas quedan afectadas directamente por el pedido de quiebra, pero el impacto trasciende el ámbito laboral para convertirse en un desafío social y económico de gran envergadura para Tres Arroyos. La pérdida de esta fuente histórica de producción y empleo genera preocupación por las consecuencias para la economía local y la dinámica social de la comunidad.