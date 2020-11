BUENOS AIRES (ADNSUR) - El fanatismo y la tristeza por la muerte de Diego Maradona se hace sentir en todos los rincones del mundo. Esta mañana un hincha, a modo de homenaje, llegó de rodillas para despedir al astro del fútbol.

El joven se llama Diego Armando, llegó a las 7 de la mañana desde Zárate "caminando" de rodillas desde la 9 de Julio hasta la Casa Rosada para despedir los restos de Maradona.

Foto: @aglaplata

"No es por promesa, sino porque ante D10S, de rodillas. Hoy no llora Argentina, no llora el mundo", dijo el hincha que lleva el nombre del ídolo de su familia.

Y afirmó ante la prensa que "Esto para mí es una obligación y es lo mínimo que le puedo dar", dijo al indicar que estaba en la cola desde las 8 de la mañana en la cola para despedir a Diego.