RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Un grupo de amigos creó un "living" de nieve en la calle en Río Gallegos este viernes. Alrededor de los sillones blancos, en donde pusieron una manta colorida, seis jóvenes colocaron dos grandes muñecos de nieve.

"Felicitaciones a estos muchachos que -desde las 12 del mediodía- están haciendo este hermoso living de nieve!", expresó Horacio Córdoba en Facebook y compartió las imágenes que comenzaron a viralizarse en medio de la ola polar que sacude a la capital santacruceña.

En la foto no faltó el perro: un Labrador que parece que acompañó en la ardua tarea a este grupo de amigos que desafiaron al frío en la capital santacruceña y que aparentemente concluyeron su trabajo en la noche.

En Córdoba te dirían: "¡¡¡No tení livin vaaarón!!!" Publicado por Horacio Córdoba en Viernes, 3 de julio de 2020

Al parecer, la tarea de los jóvenes en medio del hielo continuaba por la noche, ya que estarían armando una escultura de un perro, según publicó otra vecina en la misma red social.

Este viernes se había viralizado otra imagen inusual: la de un joven que circulaba con el torso desnudo por el centro de Río Gallegos, al que incluso frenó la policía y lo obligó a cubrirse.

Tal como informó más temprano ADNSUR, se trataba de un youtuber de 22 años que no es la primera vez que hace algo así. "Era friolento, pero con el método Win Hof ya no me enfermo”, aseguró. “Hace siete meses que practico el método y a través de mis redes sociales siempre muestro mis avances en la materia”, dijo “Fiku”, quien se mostró un poco extrañado por lo que le pasó en la jornada de este viernes porque ya lo ha hecho en el pasado.

Río Gallegos fue en los últimos días una de las ciudades más frías del país. Ayer viernes la intensa nevada dejó varias postales de muñecos de nieve en las calles.