La economía argentina en septiembre de 2025 muestra señales mixtas en la previa de las elecciones nacionales de octubre. Mientras organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI proyectan un crecimiento positivo del PIB cercano al 5,5% para todo el año, la actividad económica doméstica presenta signos de desaceleración hacia el segundo semestre.

El aumento persistente de las tasas de interés, necesarias para contener la inflación, está afectando el consumo y la inversión, lo que limita una recuperación más robusta en los meses previos a las elecciones.

Por otro lado, la inflación, aunque se mantiene alta, está mostrando una tendencia a la baja en comparación con años anteriores, con proyecciones para 2025 que rondan entre el 25% y el 28%, según diversos análisis privados y organismos oficiales. No obstante, esta tasa sigue siendo un desafío para el poder adquisitivo y la estabilidad económica, generando un contexto de incertidumbre en un año electoral marcado por expectativas de cambios en políticas económicas.

En este escenario, la previsión es que las tasas de interés se mantengan elevadas hasta después de los comicios, para luego flexibilizarse y buscar un reacomodamiento con el dólar que favorezca la actividad económica en el cierre del año.

LA BANCARIA CONFIRMÓ UN AUMENTO EN SEPTIEMBRE DE 2025

En un hecho de gran relevancia para los trabajadores del sector financiero, el sindicato La Bancaria, encabezado por Sergio Palazzo, cerró un nuevo acuerdo paritario que implica una actualización significativa de los salarios básicos de los empleados de los bancos y también un incremento en el bono por el Día del Bancario.

Este pacto fue anunciado recientemente y comenzó a aplicarse a partir de julio de 2025, representando una mejora sustancial en la remuneración de los trabajadores bancarios, uno de los sectores clave en la economía argentina.

El acuerdo alcanzado estableció un nuevo salario básico para los trabajadores bancarios fijado en torno a los 1.842.170,43 pesos mensuales, cifra que supera claramente el piso anterior establecido en 1.800.000 pesos y que refleja un incremento salarial real para este año.

Pero además del reajuste del salario básico, la actualización también contempla un ítem no menor: la Participación de Ganancias o ROE (Return on Equity) que se suma a la base salarial con un monto de 53.251,40 pesos. Así, el total mínimo que perciben los bancarios en sus remuneraciones mensuales asciende a 1.895.421,83 pesos.

Desde La Bancaria indicaron que esta suba no solo es un aumento nominal, sino que impacta sobre todas las remuneraciones brutas, normales, habituales y totales —tanto las remunerativas como las no remunerativas—, incluyendo además los adicionales convencionales y no convencionales. Este ajuste implica que en los primeros siete meses de 2025 los trabajadores del sector bancario vieron crecer su salario acumulado un 17,3% en comparación con diciembre de 2024, una cifra que ratifica el compromiso del sindicato con la defensa del poder adquisitivo frente a la inflación.

BONO POR EL DÍA DEL BANCARIO 2025: ¿DE CUÁNTO SERÁ?

Además de la escala salarial, un capítulo significativo de las novedades acordadas refiere al bono por el Día del Bancario, que también fue actualizado y actualmente alcanza un valor mínimo de 1.642.231,21 pesos. Este bono es una retribución especial que se entrega anualmente el 6 de noviembre, fecha en la que se conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, gremio que representa a los empleados de las entidades financieras en Argentina desde 1924.

El monto establecido como mínimo para este bono será abonado por todas las entidades bancarias y, según señaló el sindicato, queda sujeto a correcciones en función de futuras actualizaciones salariales y convenios que puedan alcanzarse a lo largo del año.

El Día del Bancario se celebra cada 6 de noviembre y es considerado una fecha emblemática para los trabajadores del sistema financiero nacional. En esta jornada, las entidades bancarias suelen permanecer cerradas, en consonancia con la conmemoración sindical, y, por ende, no se brinda atención al público en las sucursales físicas. Sin embargo, se mantienen operativos los canales electrónicos como los cajeros automáticos y el home banking, lo que permite a los usuarios realizar operaciones básicas sin necesidad de presencia física.

Esta medida no solo refleja el reconocimiento a los empleados bancarios, sino que también es un resguardo de sus derechos laborales, propiciando un día de descanso en un sector clave para la economía del país.