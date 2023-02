En el barrio Corradi de la ciudad de Trelew, un gato cazó un murciélago con rabia y ahora piden vacunar a todas las mascotas de la cuadra.

Según declararon desde la Dirección de Zoonosis, es frecuente encontrar murciélagos en las ciudades, pero en este caso el animal dio positivo por rabia y activaron un protocolo para vacunar a los perros y gatos del barrio.

“Cada vez que la gente encuentra un murciélago se asusta, entonces llaman directamente al área para que vayamos a buscarlos. En este caso uno de los murciélagos fue capturado por el gato de una vecina, lo mandamos a analizar y dio positivo por rabia”, dijo Verena Dietz, directora de Zoonosis.

Esto implica que todo el personal comenzó a salir en forma preventiva para vacunar a los animales que están alrededor del foco donde se encontró el murciélago.

Un nene le pidió que lo filme con una "batucada" en Rada Tilly y pide ayuda para encontrarlo

“Los murciélagos están siempre, es una especie muy importante en la cadena ecológica, no son hematófagos, es decir que no chupan sangre”, dijo. Y recomendó "no agarrarlos, si tienen guantes si. Esta vecina capturó al murciélago con una bolsa y lo trajo al área. Eso fue muy bueno”, destacó la profesional.

Vuelta a clases: por qué es importante que los nenes estén al día con el calendario de vacunación

Por otro lado, desde la Asociación Vecinal del barrio Corradi destacaron que hay un gran número de perros en las calles. “Les vamos a transmitir a los vecinos la información de la vacuna”, dijo Camila Sepúlveda, Presidenta de la vecinal.

“Hay muchos perritos sueltos, siempre estamos en constante lucha para tratar que los vecinos los encierren. Hay algunos que tienen 4 o 5 perritos y andan en la calle”, finalizó.