Un fotógrafo argentino fue convocado para ir a Gaza en una misión humanitaria con Greta Thunberg

Un fotógrafo argentino se sumará a la nueva expedición encabezada por la activista sueca Greta Thunberg, que tiene como propósito llevar ayuda humanitaria a Gaza, incluyendo alimentos y suministros médicos.

Se trata de Nicolás Marín, de 25 años, reconocido profesional de la fotografía que en 2023 fue distinguido como el mejor captador de imágenes a nivel mundial. El joven admitió que encara esta misión con cierto temor.

"Qué difícil", expresó al compartir en su cuenta de Instagram un video sobre la situación en Gaza. Allí, tras un profundo suspiro, confirmó: "Finalmente tomé la decisión de ir".

“Este es el llamado más riesgoso, histórico y legendario que recibí en mi vida”, afirmó mientras se ve un video de cómo el fuego explota en el enclave.

Entrevistado por el sitio Newsweek Argentina, Nicolás Marín añadió: “Se imaginarán cómo están mi mamá, mi papá, mi familia, pero ahora necesito que mi familia también sean ustedes”.

“No sé de dónde voy a sacar la fuerza para hacer esto, pero realmente me siento preparado. Me embarco en la misión humanitaria más grande de la historia rumbo a Gaza y no lo hago solo, sino que acompañaré a la gran Greta Thunberg”, destacó.

Informó que en total irán 55 barcos "para poder acercar alimentos e insumos médicos a la población que más lo necesita".

Aclaró que no puede “contar más de la misión”, pero pidió que no dejen solos a los expedicionarios.

“Vamos a pasar por un montón de momentos difíciles. Con 25 años realmente es muy difícil poder procesar toda esta información”, admitió.

Estimó que las 55 embarcaciones saldrán desde España y estiman llegar a Gaza el próximo 13 de septiembre, dos días antes de su cumpleaños, el 15.

Además de Nicolás Marín, se embarcarán decenas de activistas, médicos, psicólogos, comunicadores y expertos en derecho, de 44 nacionalidades, en una expedición que durará alrededor de 25 días.

Una vez en Barcelona, todos recibirán un entrenamiento de cuatro días enfocado en supervivencia y no violencia para saber cómo actuar ante los soldados de la Guardia Costera de Israel.

El objetivo final es poder pasar el cerco marítimo y dejar en Gaza los alimentos y medicamentos para los civiles.

Nicolás Marín nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, pero en la actualidad vive en el barrio porteño de Caballito.

Su pico de popularidad se dio en 2023 cuando fue elegido como el mejor fotógrafo de naturaleza del mundo en el concurso Environmental Photographer of the Year.

Marín, también embajador de buena voluntad de la ONU, ya fue a las Islas Malvinas con olas de 15 metros de altura, al Polo Norte y a los mares de Noruega y Finlandia.