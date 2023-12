Un experto en educación expuso los resultados de las pruebas PISA y dijo que Chubut "es una vergüenza nacional"

Los resultados en las pruebas PISA no fueron positivos en cuanto a lo evaluado y en comparación a otras naciones tanto del continente como de otras partes del mundo.

De acuerdo al informe, 7 de cada 10 alumnos no logran el nivel básico en matemáticas y en lengua y ciencias, son 5 de cada 10 los que no cumplieron con lo mínimo.

Quien se refirió a los resultados fue el ex rector del colegio Nacional de Buenos Aires y doctor en matemática, Gustavo Zorzoli, hablando en exclusiva con ADNSUR de las repercusiones a nivel nacional, como también en la delicada situación en la provincia de Chubut. “Argentina está en la posición 66 entre 81 países, y en Sudamérica, el único país que está por debajo es Paraguay. Uruguay, Chile y Perú tienen un mejor rendimiento que nosotros y es un grave problema”, afirmó

“En matemática se combina con el de lengua, es un rendimiento tal en donde 5 de cada 10 chicos no alcanzan los contenidos mínimos. Cuando uno pretende que los alumnos resuelvan un problema matemático, primero tienen que entender lo que leen y ahí hay un déficit. A continuación deben reconocer qué estrategia deben usar y qué tipo de operación hay que implementar. Es un combo tremendo para los pibes y lo que estamos observando es que no tienen las herramientas esencialmente porque las escuelas no las están ofreciendo, no logramos una enseñanza efectiva”, lamentó el ex rector del Nacional de Buenos Aires.

Con una complicación que viene de hace tiempo, Zorzoli dio por hecho que “el futuro ya es el presente” y que “esta catástrofe la venimos atravesando hace más de 15 años”. Puntualmente haciendo mención de lo hecho por los estudiantes que quieren entrar a las universidades, manifestó que “los primeros pasos de los chicos hacen que queden afuera, no porque la institución haga mal las cosas, sino porque no cuentan con las herramientas mínimas para afrontarlo, lo mismo pasa en el mundo del trabajo”.

Asimismo, el docente lamentó que a pesar de que haya una mayor cantidad de chicos en las aulas, los mismos “no aprenden”. “El núcleo central es que aprendan, pero se perdió. No hay que esperar 10 años para ver el efecto de todo esto, las familias perdieron confianza en el valor de la educación. Esto va de la mano con la situación socioeconómica de nuestro país. Hay mucha pobreza e indigencia y todo esto es un combo, hay que dar vuelta la tendencia”, propuso.

Por otra parte y centrándose en la actualidad educativa en la provincia del Chubut, Zorzoli fue fuerte y directo con sus declaraciones. “La población no se merece esto porque es algo irrecuperable. En los últimos años tuvieron muy pocas clases y las familias mejor acomodadas en escuelas privadas o con maestros particulares pudieron hacer algo”, dijo.

“Lo de Chubut es una humillación a nuestra sociedad, no tiene razón de ser ni explicación alguna. Creo que debería haber tenido intervención federal por no garantizar un mínimo de días de clases, es una vergüenza nacional”.

En conclusión con sus dichos, el doctor en matemáticas hizo una breve comparación y recordó lo ocurrido durante la pandemia. “En Europa, por ejemplo, las pruebas PISA indicaron que la pandemia hizo estragos, bajó muchísimo el rendimiento de los chicos. En Argentina esto no se notó, los que bajaron en este sentido fueron los privados porque perdieron conocimiento, pero no en la gente pobre porque no pueden perder más”.