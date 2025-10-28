Un experto confirmó que no encontró sumideros cerca de la camioneta y descartó una de las principales hipótesis
La Toyota Hilux de Juana Inés Morales y Pedro Kreder fue hallada abandonada en un terreno inhóspito, mientras la búsqueda continúa en un entorno difícil y con pocas pistas. Luis Zúñiga, experto en rescates tácticos, habló con ADNSUR y detalló las dificultades del terreno, además de la logística para continuar la búsqueda con caballos y vehículos 4x4 especializados.
La ciudad de Comodoro Rivadavia atraviesa un momento de incertidumbre y angustia al cumplirse 17 días desde la desaparición de Juana Inés Morales y Pedro Kreder, una pareja de jubilados que el pasado 11 de octubre salió en su camioneta y no volvió a ser vista.
Desde entonces, las búsquedas no cesan, pero la falta de rastros mantiene en vilo a toda la localidad petrolera. Las autoridades investigan todas las líneas posibles para esclarecer el misterio, mientras familiares, amigos y vecinos esperan una respuesta que hasta ahora no llega.
El caso comenzó a ser punto de atención el sábado 11 de octubre, cuando cámaras de seguridad captaron una Toyota Hilux con la que la pareja se desplazaba hacia el norte, en las cercanías de Caleta Córdova. Dos días después, el lunes 13, familiares hicieron la denuncia formal.
El viernes 17 apareció abandonada la camioneta en el inhóspito Cañadón de Visser, un sector con un terreno abrupto y peligroso caracterizado por rocas rojizas, grietas profundas y una superficie erosionada y lodosa, propensa a la formación rápida de sumideros naturales.
EL DIFÍCIL TERRENO Y LA HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE
El hallazgo del vehículo, en un zanjón de complicada geografía, llevó a los investigadores a enfocar la búsqueda en la hipótesis de un accidente motivado por las condiciones extremas del terreno. Expertos geográficos que colaboran en la investigación explicaron que el suelo podría haberse desmoronado, ocasionando que la camioneta se hundiera o cayera.
Según este razonamiento, la pareja podría haberse visto forzada a abandonar el vehículo y aventurarse a pie en busca de ayuda en un entorno agreste y desconcertante.
Luis Zuñiga, enfermero licenciado y rescatista profesional con experiencia en diversas provincias argentinas y la Patagonia, explicó en diálogo con ADNSUR la logística y las dificultades de intervenir en una zona así: “El terreno es de muy difícil acceso. Hay que tener los vehículos muy preparados, yo reventé dos amortiguadores. No es posible entrar con un auto común; si lográs entrar, tenés que salir caminando. Se accede a caballo o con vehículos 4x4 adecuados, y hay que tener mucho cuidado con la hidratación, la alimentación y la orientación”.
Zuñiga describió cómo preparan la búsqueda: “Trabajo clasificando en cuadrículas los sectores para hacer un reconocimiento visual caminando o a caballo. Se marcaban zonas llamativas donde se podía potencialmente encontrar algún indicio”.
A pesar de los esfuerzos, los obstáculos naturales son numerosos. “Estuve recorriendo un poco, pero cerca del lugar donde estaba la camioneta no vi sumideros, están más lejos, a más kilómetros”. agregó.
La topografía y las condiciones climáticas juegan en contra. “Hace unos días llovió y eso borró todo rastro que pudiera haber”, advirtió el especialista, quien también describió las estrategias tácticas usadas en rescates: “Se deberán aplicar todas las técnicas de búsqueda como abanico o espiral, dependiendo de la cantidad de gente que tengas para operar. Lo ideal son 20 personas para una batida eficaz, pero trasladarlas al terreno es muy complicado”.
COLABORACIÓN, RESCATE Y EL VALOR DE LA ESPERANZA NO SE APAGA
El rescate cuenta con la participación especial de Luis Zuñiga, quien se contactó con la familia tras recomendaciones de sus amigos en Comodoro, y pudo viajar para colaborar directamente: “Me puse en contacto con la familia, me consultaron si podía venir y les dije que sí, pero les expliqué que debía trabajar. Para poder actuar, necesitaban hacer el llamado adecuado a las autoridades correspondientes, como me ocurrió en mi provincia donde suelo liberar defunciones, y gracias a Dios me liberaron para venir”.
Con una amplia trayectoria, Zuñiga, oriundo de Cutral Co, Neuquén, es el único profesional en Argentina certificado como “Instructor de Enfermeros Tácticos de Combate” por la Fundación Enfermeros Militares de Colombia. Su experiencia incluye rescates en la región, intervenciones en incendios forestales y operaciones en terreno hostil.
Sobre la dificultad de movilizarse, contó que la logística es compleja, en especial para usar caballos, un medio indispensible para atravesar áreas inaccesibles, Zúñiga remarcó que “el caballo es muy útil, pero necesita alguien que gestione la logística. Hay un arroyo y un desnivel natural que hacen imposible cruzar con vehículos o camiones normales. Hay que calcular aproximadamente tres horas para ir y tres para volver a caballo, con el animal bien racionado. Además, los caballos tienen que ser mansos para que otra persona pueda montarlos”.
Pese al tiempo transcurrido, Zuñiga y la familia mantuvieron la esperanza, aunque reconocen la gravedad de la situación ya que “son muchísimos días sin agua ni comida, pero los milagros existen. Tenemos el ejemplo de los Andes en 1972, es otro caso, otras personas. Pero la realidad es dura. Si están refugiados y comiendo, es posible, pero la urgencia es muy alta”, cerró.
El caso de Juana Inés Morales y Pedro Kreder sigue siendo una preocupación colectiva que convoca a cuerpos de rescate, familiares y vecinos en un esfuerzo titánico en el que la geografía y el tiempo son los principales adversarios. La búsqueda continúa activa con la colaboración de equipos especializados y la firme voluntad de encontrar respuestas a esta historia que tiene en vilo a Comodoro Rivadavia.