GASTRE (ADNSUR) – Un ex intendente de un pueblo de la meseta de Chubut se adjudicó una vivienda que tenía fines públicos, así surge de la disposición que firmó cuando cumplía función en el municipio. Se trata de Marcelo Aranda, ex mandatario de la localidad de Gastre.

La insólita situación fue repudiada por su antecesor, Rolando Jara, quien recordó que ese plan de viviendas era originalmente con fines públicos, por ejemplo para albergar a docentes que iban a dictar clases o a los médicos que no tenían dónde alojarse.

A pesar de lo extraño del hecho, Jara no se mostró sorprendido porque son muchas más las irregularidades en la gestión de Aranda, entre ellas la desaparición de vehículos sin que hasta el momento se den explicaciones.

En cuanto a la vivienda que se auto adjudicó Aranda, el ex intendente Jara dejó entrever que no la ocupa y permanece gran parte de los días cerrada, así lo publicó Radio Chubut.