Un ex legislador neuquino protagonizó un llamativo episodio en el paso internacional Pino Hachado, tras ser sorprendido por Carabineros de Chile con municiones que no había declarado. El hecho ocurrió este viernes por la mañana y derivó en una denuncia formal en territorio chileno.

El procedimiento tuvo lugar el 29 de este mes, alrededor de las 9:10, cuando personal de Aduana detectó que el hombre trasladaba proyectiles en su camioneta. Se trata de Edgardo Daniel Della Gáspera, referente de la línea azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y ex diputado provincial durante las gestiones de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez.

El ex funcionario viajaba en una Toyota Hilux acompañado por otras personas. Según informaron, al momento de ser consultado por los agentes fronterizos declaró que solo llevaba equipaje. No obstante, durante la inspección se descubrió en el apoyabrazos del conductor una caja con 50 cartuchos calibre 22 de la marca Orbea.

Chile canceló los tours de compras por graves amenazas de "venganza" a turistas argentinos

Frente a esta situación, Della Gáspera reconoció la omisión y quedó denunciado por presunto contrabando, además de posibles infracciones a la normativa chilena sobre armas y explosivos. La munición incautada fue secuestrada y quedó bajo resguardo de Carabineros.

El dirigente, con domicilio en la estancia La Marita de Loncopué, integró la Legislatura neuquina entre 2012 y 2015 durante el segundo mandato de Jorge Sapag, y regresó en 2016 para ocupar la banca que dejó vacante el fallecido Luis Sapag.

El caso volvió a poner a Della Gáspera en la agenda pública, aunque en esta ocasión no por su vínculo con un cóndor rescatado en su estancia, sino por un procedimiento en la frontera que podría derivar en un proceso judicial en Chile y eventuales consecuencias en sus antecedentes penales.