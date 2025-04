Un estudio reveló que los argentinos pasan más de tres meses al año mirando el celular

En la actualidad digital, el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta esencial en nuestra vida diaria, no solo para desempeñar tareas laborales y disfrutar de momentos de ocio, sino también para estar conectados con el entorno. Parece como si, en cierta forma, no tener un teléfono hiciera que uno no tuviera presencia.

Un estudio sobre los hábitos digitales en América Latina muestra datos sorprendentes acerca del tiempo que los argentinos dedican a sus dispositivos, colocando al país en una posición destacada dentro de un ranking mundial.

Este análisis revela cómo la tecnología influye en las rutinas cotidianas, abarcando desde las relaciones sociales hasta el consumo de contenido en redes sociales y plataformas de entretenimiento, subrayando el impacto del tiempo frente a la pantalla en la vida cotidiana.

La Argentina es el tercer país con más consumo en América Latina

El informe de Global Statshot Digital 2024 revela que el promedio de uso diario del celular oscila entre 5 y 9 horas, dependiendo de factores como la conectividad, las costumbres culturales y la accesibilidad a la tecnología en cada región.

El listado, liderado por Brasil con un impresionante promedio de 9 horas al día frente a la pantalla, demuestra la gravedad del hecho. Al país vecino lo continúa Colombia, el cual también muestra un alto consumo, con 7 horas diarias, destacándose especialmente en el uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Por su parte, Perú presenta un promedio de 5 horas diarias, con un enfoque predominante en plataformas educativas y servicios de streaming. En general, la región mantiene un consumo digital sostenido de entre 5 y 7 horas diarias, lo que evidencia tanto la conectividad como las diversas tendencias digitales presentes en cada país.

En la Argentina, el promedio de uso diario se mantiene en 6 horas, lo que refleja un equilibrio entre entretenimiento y trabajo. Esto implica que un argentino pasa aproximadamente 91 días al año frente a su celular.

Expansión digital: la conectividad móvil y el acceso a internet en cifras

A principios de 2024, el número de usuarios únicos de dispositivos móviles alcanzó los 5.610 millones a nivel global, lo que equivale al 69,4 % de la población mundial. En el último año, este número creció en 138 millones, lo que representa un aumento del 2,5 % en comparación con el año anterior, destacando la expansión continua de la conectividad móvil.

Este crecimiento subraya la relevancia creciente de los dispositivos móviles en la vida diaria de las personas, facilitando el acceso a información, entretenimiento y comunicación en todo el mundo.

Asimismo, 5.350 millones de personas tienen acceso a internet, lo que equivale a más del 66% de la población global. En solo 12 meses, la cantidad de usuarios de internet aumentó en 97 millones, un crecimiento del 1,8 %.

Los efectos en la salud

El uso excesivo de pantallas genera inquietudes acerca de sus efectos en la salud. A nivel físico, el tiempo prolongado frente a dispositivos puede perjudicar la vista, originando lo que se denomina “síndrome de la vista digital”, cuyos síntomas incluyen fatiga ocular, sequedad y visión borrosa.

Además, el sedentarismo vinculado al uso constante de tecnología favorece problemas como el sobrepeso, escoliosis y la falta de actividad física, impactando negativamente en el bienestar general.

Por otro lado, el impacto psicológico es igualmente notable. El contacto constante con redes sociales y contenidos digitales se asocia cada vez más con un incremento de problemas de salud mental, como ansiedad, estrés y depresión, convirtiéndose en un desafío creciente que afecta a un número cada vez mayor de personas.