La ciudad de Puerto Madryn sufrió este jueves por la tarde un corte de energía que dejó sin luz a vecinos de la zona centro y sur.

Según informó Servicoop, el desperfecto se debió a daños provocados sobre una línea de media tensión, producto del contacto con un hierro de una obra en construcción privada.

“Una vez reparada la red, se dio ingreso al Distribuidor Estivariz 1, quedando normalizado el servicio a las 16:50 horas”, informaron desde la cooperativa local. El corte se extendió por más de una hora.