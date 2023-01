“Le llama la atención el ruido del golpeteo que se produce al zarandearse y golpearse contra la pared, además de pedidos y palabras de parte de la mujer (…) aprecia que el ascensor estaba detenido en los pisos 3ro. y 4to.”, describe el administrador del Consorcio de propietarios de un edificio céntrico de la ciudad, al momento en el descubren la escena.

El escandoloso hecho tuvo lugar el sábado pasado, entre las 7:30 y las 8 de la mañana, cuando el reemplazante del encargado notó una “desagradable” situación en uno de los ascensores del edificio debido a ruidos y movimientos poco usuales.

“Esta pareja hombre-mujer son ‘adultos’ quienes tomaron el ascensor transitoriamente como ‘Hotel Alojamiento’, demuestran con esta actitud una total falta de respeto, moral, buenas costumbres, criterio, sentido común y empatía, y sobre todo la insconciencia de dejarse llevar por las pasiones, recuerden allí habitan familias con niños", remarcó en la nota, con visible enojo por lo acontecido.

Finalmente, José (el encargado) no pudo encontrar a “los actores”. Sin embargo, valoraron que “sólo fue un hecho reprochable y repudiable que no resiste justificación alguna” pero no se produjo ningún accidente.