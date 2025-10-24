La futura venta de Carrefour Argentina generó un gran impacto en el sector supermercadista local y plantea un escenario de incertidumbre y posible reconfiguración para el mercado. La operación involucra a una de las mayores cadenas minoristas del país, con más de 700 sucursales y unos 17.000 empleados, cuyo valor ronda los 1.000 millones de dólares.

Sin embargo, diversos factores económicos y políticos complicaron el avance de la negociación, llevándola a un punto clave con varios actores nacionales y extranjeros interesados.

FACTORES ECONÓMICOS Y DE MERCADO QUE PRESIONAN LA DECISIÓN DE CARREFOUR

La expansión y rentabilidad en Argentina presentan un escenario complicado para Carrefour. La filial local, si bien cuenta con una de las mayores redes del país (más de 680 sucursales en 22 provincias y casi 100 municipios), enfrenta una economía volátil caracterizada por inflación alta, caída del poder adquisitivo y consumo retraído.

La compañía, que factura alrededor de 6.000 millones de dólares anuales, representa solo el 1% del negocio global del grupo francés, por lo que la decisión de vender responde a su estrategia global de concentrarse en mercados más rentables como Brasil, Francia y España.

La complejidad jurídica, la dinámica cambiaria y la continua necesidad de inyectar fondos para mantener operaciones también han agotado a la empresa. La incertidumbre política a pocos días de las elecciones y las recientes regulaciones que afectan al comercio también dificultan la estabilidad del negocio.

Paralelamente, Carrefour adquirió 16 sucursales de la cadena Super A, reforzando su presencia federal, lo que revela que, pese a la crisis, persiste interés en conservar espacios estratégicos ante un eventual cambio de manos.

La venta de Carrefour Argentina no solo implica el cambio de propietario de una cadena icónica, sino que también podría modificar las reglas de competencia en el sector supermercadista y de alimentos en general. Las empresas proveedoras y distribuidores observan con atención esta transición, conscientes de que los nuevos dueños podrían cambiar políticas de precios, acuerdos comerciales y la oferta para consumidores en todo el país.

EL INESPERADO CANDIDATO QUE BUSCA COMPRAR LAS 700 SUCURSALES DE CARREFOUR EN ARGENTINA

Carrefour decidió revisar su operación en Argentina y buscar un comprador, con la banca Deutsche Bank a cargo de la evaluación y gestión del proceso.

Cuatro grupos llegaron a la etapa final para presentar ofertas vinculantes a principios de noviembre: el Grupo De Narváez, que posee y busca expandir su cadena ChangoMás; la empresa familiar Coto, con una propuesta liderada por Germán Coto; el grupo chileno Cencosud, operador de Jumbo y Vea; y un fondo de inversión estadounidense, Klaff Realty , con experiencia regional en retail.

La negociación sufrió un giro importante con la irrupción de este último candidato sorpresa, que junto a un fondo extranjero superó las ofertas iniciales tradicionales, interrumpiendo momentáneamente el proceso de venta. Además, la familia Braun, dueña de La Anónima, se interesó pero finalmente desistió para enfocarse en la compra de otra cadena local.

Cada uno de los posibles compradores enfrenta diferentes desafíos: Cencosud, con fuerte respaldo financiero, podría convertirse en líder del mercado, aunque debe sortear riesgos regulatorios y antimonopolio; Coto, con gran presencia en el área metropolitana, tendría ventaja en agilidad pero debe adaptar formatos pequeños; el Grupo De Narváez podría consolidarse y potenciar proveedores con financiamiento internacional; mientras que Klaff Realty, con experiencia en cadenas similares en la región, buscaría una entrada rápida y efectiva sin operaciones locales previas.

De concretarse la venta, se espera que haya un proceso de reorganización de plantilla y ajuste en la estructura operativa para optimizar la rentabilidad. Esta operación definirá el liderazgo futuro del retail en Argentina y marcará un nuevo capítulo frente a un consumidor más exigente, un entorno económico desafiante y un mercado que se achica, con cerca de 20-25 millones de habitantes activos en el consumo.

Con información de Clarín, editada y redactada por un periodista de ADNSUR