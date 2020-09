CHACO - Las tomas ilegales de terrenos en varios puntos del país siguen generando polémica. En esta oportunidad, el escenario del conflicto se trasladó a la provincia del Chaco, donde un grupo de al menos 20 personas usurpó el viernes pasado un terreno en la localidad de Fontana pero en medio de una situación que generó gran polémica: los ocupantes estuvieron acompañados por un legislador provincial, quien avaló la toma ilegal.

Se trata del diputado del Partido Obrero, Aurelio Díaz, quien sorprendió al visitar y dialogar con el grupo de personas que decidió ingresar ilegalmente al predio ubicado entre las avenidas Sarmiento y Marconi. Parte de la charla que mantuvo con los ocupantes fue filmada por un testigo ocasional y publicada después en el diario Data Chaco.

Allí se puede escuchar cómo el legislador cómo les dice que la policía no puede desalojarlos y que para eso necesitaría el aval de la Justicia. Según se desprende de la filmación, el legislador trata de llevarle tranquilidad al grupo de personas que invadió el terreno. “El policía no los pueden venir a sacar si no tienen una orden judicial”, exclamaba Díaz en medio de una fuerte ráfaga de viento que dificultó el audio en la grabación.

En una segunda parte de la grabación, y ya posicionado como una suerte de “líder” de la toma, Díaz increpó vehemente a uno de los agentes policiales de la Comisaría Primera de Fontana que habían concurrido al lugar luego de que se reportara la toma. Le ordenó que se acercara y le exigió que se identificara. “Venga acá señor, venga acá. ¿cómo es su nombre?”, le dijo el legislador Díaz. También le aseguró que recordará “su número de chapa” y lo amenazó con que “hablarán después”.

“Voy a tomar el número de chapa y vamos a hablar después. Y que termine de grabar acá, denle orden que deje de grabar. Ya grabó bastante ayer”, expresó un enojado Díaz y exclamó en tono amenazante: “Ahora vamos a ir a la fiscalía a ver lo que pasa con ustedes”, culminó Aurelio. Todo delante del grupo que había tomado el predio. La usurpación finalmente finalizó cerca de las 20 tras un intenso desalojo por parte de los efectivo policiales.

En diálogo con el periodista web, José Viñuela, el legislador nuevamente avaló la ocupación ilegal. Esa gente no toma terrenos porque se le antoja. Pasa el tiempo y no se resuelve entonces hay que acompañar”, dijo el diputado mientras era perseguido por el comunicador para conocer su postura sobre el tema. En ningún momento Díaz se detuvo para charlar con Vuñuela. Apenas daba respuestas cortas y alguna evasivas.

Declaraciones del Diputado Aurelio Díaz

“Yo no promuevo. Son ellos que hace 20 años están reclamando viviendas”, agregó el diputado, quien nuevamente justificó la ocupación y adelantó que va presentar un proyecto en la Legislatura en este sentido. “¿Qué quiere, que vivan 12 en una habitación de tres por tres y me haga el boludo como se hacen los otros?”, le cuestionó el periodista. “Yo voy a seguir con esto, vos no tenés imparcialidad. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y esto no se resuelve, por eso hay que acompañar”, insistió Díaz para luego seguir su camino.

Aurelio Díaz ocupa su lugar en la Legislatura desde 2017. Integra las comisiones de Tierras, Regularizacion, Desarrollo del Habitat y Vivienda, así como la de Legislación del Trabajo, previsión y seguridad social y la de Derechos Humanos. Su último proyecto, presentado hoy, consiste en “declarar de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación, inmuebles situados en la ciudad de Sáenz Peña” y en el “Barrio San Cayetano”, de la ciudad de Resistencia.

Fuente: Infobae