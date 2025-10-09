Comodoro Rivadavia vivió el pasado miércoles una jornada marcada por un intenso temporal de vientos que llevó a la activación de una alerta naranja oficial, lo que generó múltiples intervenciones del personal municipal y distintos debates en la comunidad local.

En dialogo con ADNSUR y según informó Sebastián Barrionuevo, director general de Defensa Civil de la ciudad, se registraron rachas de viento de hasta 120 km/h, superando incluso las alertas amarillas que habían estado vigentes desde la noche anterior hasta la medianoche, con ráfagas máximas de 90 km/h. Esta situación representó una magnitud mayor al temporal sufrido la semana anterior, con aproximadamente ocho intervenciones más reportadas.

El sorpresivo cambio que realizó el Gobierno nacional sobre el feriado del 12 de octubre

COMODORO BAJO ALERTA NARANJA: HUBO MÁS DE 30 INTERVENCIONES

El equipo de Defensa Civil mantuvo un fuerte dispositivo de trabajo durante toda la jornada para atender las consecuencias del temporal, realizando más de 30 intervenciones durante la jornada.

En este contexto, Barrionuevo destacó que la alerta naranja es poco habitual en Comodoro, a diferencia de las alertas amarillas que se producen con mayor frecuencia debido a las características climáticas de la zona.

“Hace rato que no teníamos una seguidilla, semana tras semana, con alertas de estas características”, señaló, y agregó que el personal municipal se mantuvo preparado con guardias reforzadas, monitoreo constante y tareas de limpieza y reparación ante las incidencias provocadas por el viento. Tras las 18 horas la intensidad comenzó a disminuir pero las labores de recuperación y atención a la comunidad continuaron durante la noche.

Falta de higiene, contaminación y peligro de colapso: descubrieron graves irregularidades en un supermercado de San Cayetano

LA POLÉMICA DECLARACIÓN DEL CURA QUE CUESTIONÓ LAS RECOMENDACIONES POR LA ALERTA NARANJA

En medio de este contexto de alerta y precaución, surgió una controversia a raíz de un video difundido en redes sociales por el padre Fabián García, de la capilla Nuestra Señora de Luján, quien criticó duramente a quienes evitaban salir de sus casas o no asistían a trabajar debido a la alerta naranja.

“No consigo gente para trabajar, ni para limpiar un patio, porque me dicen que con alerta naranja no pueden. Es todo una cuestión de educación”, expresó en un video que publicó a través de sus redes sociales.

Más de 300 trabajadores pedirán la quiebra de una histórica empresa láctea argentina que está en jaque

“Hoy hay alerta naranja y me dicen no puedo porque hay alerta naranja. Yo veo que hay albañiles que están trabajando al aire, yo pregunto estos muchachos se levantan y no miran a ver qué día es hoy, qué alerta hay, si es naranja, verde, roja, tiene que ir a trabajar porque hay una necesidad real que es comer”, remarcó.

“Lo que se perdió en Argentina acá en los últimos 20 años es el espíritu de sacrificio, el espíritu de trabajo, el valor del trabajo. Entonces es más fácil quedarse en casa y cobrar un plan, un rejunte de planes. La excusa es el alerta naranja. Tiene que haber una revolución cultural urgente”, remató.

Como era de esperarse, el video generó debate entre ciudadanos que apoyaron su postura y otros que destacaron que las recomendaciones oficiales buscan precisamente evitar riesgos innecesarios en tiempos de fenómenos meteorológicos extremos. Además, se le cuestionó por haber grabado mientras conducía, una acción prohibida por las normativas de tránsito.