Un corte de luz programado afectará a tres barrios de Comodoro
La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que interrumpirá el suministro de energía eléctrica este martes, durante cuatro horas.
La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este martes 9 de septiembre se interrumpirá el servicio de energía eléctrica en los barrios Standard Norte, Comipa y Regimiento (Km. 11), todos ubicados en la zona norte de Comodoro.
El corte sel suministro se extenderá durante cuatro horas, entre las 9 y las 13.
Según señalaron desde la SCPL, la interrupción del servicio está vinculada con la realización de trabajos de mantenimiento en la Línea Aérea de Media Tensión que alimenta a la zona. La realización de las tareas queda sujeta a condiciones climáticas favorables.
Consejos para ahorrar energía
Desde la SCPL remarcaron que “el uso responsable de la energía eléctrica es clave para garantizar su disponibilidad hoy y en el futuro”. Además, señalaron que “cada pequeño gesto ayuda a construir una comunidad más solidaria y sostenible”.
Entre esos consejos, destacaron algunos de los principales con distintas publicaciones en las redes sociales:
- Apagar los equipos electrónicos cuando no se usan. El modo reposo también gasta energía.
- Si tenés red de gas, no utilices pava eléctrica. Usarla es similar a tener encendidas 50 lámparas LED en simultáneo.
- Si tenés red de gas, evitá cocinar con horno eléctrico y microondas.
- Si tenés calefacción eléctrica, usá el termostato en 22°. El ambiente estará templado y, además, ahorrarás energía.
- Si vas a comprar nuevos electrodomésticos, elegí los que tienen etiquetas que garantizan ahorro de energía.