La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este martes 9 de septiembre se interrumpirá el servicio de energía eléctrica en los barrios Standard Norte, Comipa y Regimiento (Km. 11), todos ubicados en la zona norte de Comodoro.

El corte sel suministro se extenderá durante cuatro horas, entre las 9 y las 13.

Según señalaron desde la SCPL, la interrupción del servicio está vinculada con la realización de trabajos de mantenimiento en la Línea Aérea de Media Tensión que alimenta a la zona. La realización de las tareas queda sujeta a condiciones climáticas favorables.

Consejos para ahorrar energía

Desde la SCPL remarcaron que “el uso responsable de la energía eléctrica es clave para garantizar su disponibilidad hoy y en el futuro”. Además, señalaron que “cada pequeño gesto ayuda a construir una comunidad más solidaria y sostenible”.

Entre esos consejos, destacaron algunos de los principales con distintas publicaciones en las redes sociales: