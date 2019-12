VENADO TUERTO - El Concejo Deliberante de ese municipio de Santa Fe rechazó casi por unanimidad -por 9 votos a 1- la propuesta de un concejal Darío Jeannot de recortar un 70% las dietas de los concejales. Su iniciativa también apuntaba a reducir a la mitad el sueldo del intendente.

El único edil que votó a favor de la propuesta fue el propio impulsor de la misma. Sin embargo, el pleno de concejales aprobo congelar los salarios por seis meses.

Según el portal Venado24, el pasado martes tuvo lugar la primera sesión extraordinaria del nuevo concejo tras las últimas elecciones. Puesta a discusión "la austeridad y la reducción del gasto público", se aprobó por unanimidad la suspensión de los aumentos salariales de los ediles durante seis meses, presentado por el radical Santiago Meardi.

Además, el monto correspondiente a dichos incrementos se destinará a instituciones y ayuda social.

Sin embargo, el proyecto presentado por el edil independiente (ex Cambiemos) Darío Jeannot de reducir los salarios no contó con el apoyo de sus colegas, quienes advirtieron que un recorte del 70% en las dietas podría hacer que "no quedaran funcionarios porque tendrían que abocarse a otra labor para cubrir sus necesidades".

Según aseguró Jeannot, los concejales venadenses ganan alrededor de 120 mil pesos por mes por un trabajo part-time, ya que todos desarrollan actividades en el sector privado. Además, cuentan con casi tres meses de vacaciones.