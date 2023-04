“Los concejales parecen tener en claro los números de la SCPL”, opinó Othar Macharasvilli, viceintendente de la ciudad, por medio de su cuenta de Twitter, y sostuvo que, “es desacertada la decisión de la mayoría de los concejales de no tratar hoy el pedido de auditoría a la SCPL porque demora el análisis de la tarifa que pagamos todos los comodorenses por servicios públicos básicos”.

A continuación, en un hilo de Twitter, Macharasvilli prosiguió argumentando sobre la importancia de tener claridad en las facturas de luz agua y cloacas:

"✅Resulta urgente porque muchas familias de la ciudad están al límite en su economía.

✅Resulta necesario para transparentar y despejar dudas de los comodorenses respecto a que y como nos cobran los servicios.

✅Resulta oportuno, porque solo se puede realizar una vez durante cada mandato y el servicio será concesionado de nuevo en el presente año.

✅Resulta impostergable, porque es deber de funcionario público entregar información veraz en provecho de la próxima gestión municipal y de todos los comodorenses como usuarios de servicios públicos y de la misma SCPL.

El pedido de auditoría nació de las dudas honestas planteadas por vecinos que no fueron despejadas durante el tratamiento de la tarifa.

Quizás la mayoría de concejales no comparta estas dudas sobre la composición tarifaria. Seguramente no te tendrán problemas para explicarle a los comodorenses que reclaman esa información.

El anuncio de la quita de los ítems 473 y 413 es un avance pero demorar el inicio de la auditoría, cómo lo hicieron hoy los concejales, es un retroceso. La primera iniciativa va en favor de los intereses y del bolsillo de los vecinos. La segunda no", completó.

A raíz de estas declaraciones en redes sociales, el concejal Gustavo Reyes, por el Frente de Todos, catalogó al viceintendente como “muñeco con sombrero”.

“A tres años y cuatro meses de gestión, usted señor presidente todavía no ha aprendido nada de todo lo que ha pasado acá en el recinto. Es un muñeco con un sombrero, que está sentado escuchando lo que nosotros hablamos y debatimos, porque de aprender, no aprendió absolutamente nada, sino no se justifica el tweet que creo que lo hizo usted y sino su secretario privado”, arremetió Reyes.