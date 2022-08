Una empleada municipal denunció estar viviendo un auténtico calvario por un caso de violencia de género que tiene varios componentes distintos y consecutivos, que empezaron cuando un compañero de trabajo quiso forzarla a ingresar a un hotel alojamiento.

El caso se produjo en la capital de Neuquén y ahora intervienen la Justicia y el Municipio.

La empleada denunció que el empleado, compañero de trabajo la llevó sin su consentimiento a un hotel, en noviembre de 2021.

La mujer, de nombre Marcela, dijo que eso ocurrió en un camión de Limpieza Urbana del municipio, un sector en el que trabajaba desde 2017.

En ese viaje, contó que primero el hombre le manoseó la pierna y pese a su reacción, tomó un camino por la ruta 22, el tramo que une la capital con Plottier, hacia un hotel.

“Dale, vamo un ratito, que yo sé que vos querés”, contó la mujer que le dijo su compañero. Tras la negativa, ella se bajó de la camioneta y se fue caminando.

Aunque las agresiones subieron, la mujer se indignó al escuchar la respuesta de un superior cuando le denunció lo ocurrido.

"Pero gordita, le hubieras tapado la cara y la hubieras pasado bien un rato, total tu marido no se iba a enterar”, aseguró que le dijo.

Poco después, el caso fue creciendo y en junio, según publicó el Diario Río Negro, la mujer denunció amenazas.

Incluso, la Justicia intervino y dispuso una prohibición de acercamiento y le reclamó al Municipio que actúe, ya que el hombre no fue suspendido preventivamente de su puesto, pese a un sumario administrativo.

En cambio, desde la comuna se aportó que el hombre se había capacitado durante seis horas en la Ley Micaela.

Ella, ahora, está de licencia y bajo tratamiento psicológico.

“A mi no me sirve volver a trabajar a un área donde no me escuchan, no me respaldan. Me gustaría que a esta persona ojalá le den las herramientas para que trate de cambiar su manera de ser, y no vaya por la vida maltratando a ninguna mujer, ni a ningún compañero tampoco. Este hombre conmigo no tuvo piedad, a mi me trató como quiso, lo único que le faltó fue que me levante la mano. Yo no me reintegré a trabajar porque no me sentía segura hasta el día de hoy, nada se modificó, nada cambió ”, señala Marcela.