Una vez más, el artista comodorense Cristian English volvió a utilizar su mano y realizó una nueva obra, en este caso creó el billete de Javier Milei, actual diputado de Avanza Libertad.

Según indicó, el billete fue a pedido. "Me escribió @zero.ok_ y me encargó un billete de Milei con el Banco Central en llamas, lo mandé a enmarcar, se lo mandé por correo, y al día siguiente me etiquetaron en las otras fotos", comentó a través de sus redes sociales.

Según se supo y en base a las fotografías que publicó, Milei recibió de regalo el billete enmarcado en la Feria del Libro que se realizó en Buenos Aires, donde el candidato presidencial en las elecciones del próximo 2023 presentó su libro “El camino del libertario”,

Ignacio Torres consideró que Milei podría "fortalecer" a Juntos por el Cambio

Esta no es la primera vez que English utiliza un billete para realizar una intervención artística.

Hace un par de años atrás, más precisamente en diciembre de 2020, el comodorense creó el billete de Diego Maradona y explotó en las redes, siendo un cálido homenaje para el astro del fútbol.