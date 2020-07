COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El pastelero comodorense Gastón Salas, quien se consagró como el mejor pastelero amateur en el Bake Off 2018 salió a defenderse este martes en un vivo de Facebook y en todas sus redes luego de ser acusado por una persona de esta ciudad que lo acusó de ser otro "falso ganador" del certamen televisivo.



"Ayer a la noche me etiquetaron en un grupo de Bake Off en el cual sale una foto mía de cuando tenía 14 o 15 años, era menor, tratando de ensuciar mi imagen y la transparencia que tuvo la consagración de mi título cuando gané el certamen de pastelería, quizá para salir en algún medio después de 2 años porque me consagré en el 2018 y hoy empiezan a salir estas supuestas pruebas de que no sería amateur", relató Salas en un vivo por Facebook.

"Me sentí mal porque se hablen cosas que no son y por eso lo comenté y subí a todas mis redes porque no hay nada que esconder, no es gracioso ni chistoso. Agradezco a ustedes que me apoyan y a todos los comentarios que recibí", agregó el joven, quien contó: "Cuando yo tenía 13 o 14 años mi abuela me regaló un curso de decoración de tortas (arte en azúcar); fui, era un nene. Ninguna carrera profesional te deja estudiar antes de los 18 años", remarcó Salas. Para estudiar en una escuela profesional tenés que tener esa edad para poder ingresar por lo que yo con 14 nunca me podría haber recibido. Estuve dos años, el tercero no lo pude terminar porque iba a la escuela y no podía hacer todo".

Gaston Salas

Luego manifestó: "La foto que les comparto para que vean es de una exposición de tortas en Buenos Aires, que dicen que supuestamente es en 2014, en donde fuimos a competir con un grupo de compañeras. El diploma que se ve es por participar del evento y hacer esa mesa dulce que se ve atrás. Ese fue el último año que yo estuve en decoración de tortas. No terminé de estudiar; no era un título a nivel nacional aprobado. Si ustedes buscan ahora van a encontrar que ahora sí estudié en el IAG de Buenos Aires, que me dieron una beca y es una escuela avalada nacionalmente", resaltó.

Gastón Salas dijo que su abogado "está tomando cartas en el asunto. No hay que dejar pasar que cualquier persona pueda ensuciar porque sí a otra. Así como mucha gente de Comodoro está apoyándome esta persona es de Comodoro y no está bien que haga esto. La gente que me conoce sabe cómo soy y cómo me manejo".

Gaston Salas

Tras su descargo en la red social, el joven pastelero de la ciudad recibió decenas de mensajes de aliento: " Se nota que la envidia y no hacer nada de su vida les jode; sos el único y el mejor siempre Gastón Salas. Tu humildad, tu responsabilidad y habilidad con las tortas agarra envidia que dios te siga iluminando siempre", le escribió una usuaria.

"Considero que no le debés explicar nada a nadie.cuando uno va triunfando en la vida suele suceder que a la gente le molesta. Vos seguí tu camino que vas muy bien. Felicidades y muchos éxitos más!", le aconsejó otra mujer.