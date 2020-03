ESQUEL (ADNSUR) - Un circo quedó armado en el medio de la localidad chubutense de Lago Puelo en medio de la pandemia por coronavirus y sus integrantes no se quieren ir: "No tenemos domicilio fijo, somos de todas partes, vivimos acá en el circo", le dijeron al intendente, Augusto Sánchez.

Los integrantes, unas 20 personas, no quieren marcharse porque argumentan que “no tienen un domicilio fijo, dicen que son habitantes del mundo y caminan de ciudad en ciudad”, explicó el jefe comunal.



Según detalló Sánchez, “venían recorriendo todo el país y justo cuando hubo que suspender los espectáculos públicos estaban brindando funciones en un predio detrás del gimnasio municipal".



El circo lo integran unas ocho familias, quienes al no poder hacer las presentaciones no tienen ingresos económicos para subsistir. "En consecuencia, los tenemos que asistir con alimentos desde el municipio”, explicó.

Según detalla Jornada, el intendente consideró “una realidad social muy palpable la necesidad de muchas familias para conseguir alimentos, porque los trabajadores de la economía informal comienzan a trabajar muy bien luego de la temporada turística estival, cuando los prestadores y productores los contratan para hacer obras de carpintería, albañilería, jardines o juntar la leña para el invierno. Ahora están limitados por la cuarentena, entonces ese derrame no está llegando a los sectores populares”.



Remarcó que “es una coyuntura de emergencia que estamos atendiendo con todos los recursos disponibles en la comuna, con módulos alimentarios que llegan a unas 500 familias de distintos barrios y parajes, preparados por una nutricionista para que alcance durante una semana. Ya estamos elaborando la segunda tanda y entre los beneficiarios están incluidos algunos trabajadores estatales del Chubut que no han cobrado sus salarios”, detalló.



"En Lago Puelo todavía no se entregaron las tarjetas Alimentar, que ahora llegarán a través del Correo”. De igual modo, a partir de este viernes funcionarios municipales “estarán brindando asistencia personalizada a los vecinos que necesiten algún tipo de ayuda para completar los formularios de inscripción para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos”, dijo y subrayó además que “la gente cada vez está tomando más conciencia sobre las medidas de aislamiento y la premisa de quedarse en casa. Una de nuestras prioridades es atender las necesidades de los mayores, con un equipo a cargo de dos jóvenes ocupados de ver si tienen alimentos, leña y medicamentos. Hemos detectado en ellos preocupación y angustia por saber cómo obtener sus remedios. Para ello, estamos trabajando con la referente del Pami y buscando mecanismos para satisfacer esas demandas”.



Turistas



Por otra parte, el jefe comunal indicó que “quedan unas 40 personas con la necesidad de viajar a distintos lugares del país, quienes llegaron como turistas a la localidad y muchos están alojados en casa de parientes o amigos. Como no han podido retornar, estamos gestionando un micro de la empresa Vía Bariloche para que puedan salir entre viernes y sábado hacia Buenos Aires”.



En otro orden, Sánchez adelantó que Lago Puelo no va a adherir a la resolución del gobierno del Chubut que establece un cronograma de compras según el DNI de cada habitante. “Hay varios aspectos en los que no estamos de acuerdo –citó-. Por un lado, primero salió una resolución del Ministerio de Seguridad y a los pocos minutos, cuando ni siquiera habíamos terminado de interpretarla, ya salió una rectificatoria exceptuando a algunos comercios. Por otro lado, observamos que entre nuestros vecinos y los dueños de los negocios se establecieron mecanismos positivos de funcionamiento, como la cantidad de personas dentro del local mientras el resto espera afuera y a buena distancia”. A su criterio, durante el fin de semana largo “fue creciendo con fuerza la concientización sobre el aislamiento preventivo y ya durante los días hábiles se notó un poco más de movimiento de gente con el objetivo de hacer sus compras”.



Acerca del funcionamiento municipal, recalcó que “se está trabajando con personal reducido, pero con la premisa de garantizar los servicios básicos y la asistencia a los vecinos”. En referencia a aportes extraordinarios del gobierno nacional o provincial para afrontar la contingencia sanitaria por Covid-19, dijo que “hasta el momento, solo el Estado chubutense sacó un decreto que nos habilita a utilizar los fondos destinados a kit escolares para poder armar módulos alimentarios”.



El único ingreso habilitado a Lago Puelo es a través de la ruta nacional 40, en función de que permanece clausurada la ruta provincial 16 que vincula con El Bolsón y todos los caminos rurales alternativos, con fuertes controles para la circulación vehicular, detalló el mismo diario.