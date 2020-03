TRELEW (ADNSUR)- El trelewense Martín Echegaray Davis emprendió su travesía el 31 de octubre de 2017 desde la bahía Lapataia en Ushuaia, Tierra del Fuego. Su caminata lo llevó a recorrer más de 22.600 kilómetros, pasando por todas las capitales de las provincias argentinas y luego cruzando por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos.

A esta aventura la bautizó como caminata “Las tres Américas”. La misma lo llevó a caminar remolcando un carrito denominado el “carricatre pilchero”, donde llevó durante todo este tiempo sus pocas pertenencias. Sin embargo, en su llegada a la frontera entre Estados Unidos y Canadá, la pandemia de coronavirus obligó a cerrar las fronteras, por lo cual debió refugiarse en cuarentena. Así lo detalló Diario Jornada.

En su estadía en Fargo, Dakota del Norte, Echegaray Davis se expresó el último jueves 19 de marzo en un breve video publicado en su canal de Youtube: “Lamentablemente con este tema por el cual estamos pasando todos, la frontera se cerró rotundamente y los vuelos por avión también se están cerrando, por lo que yo he decidido, por consejos de personas que me han ayudado mucho acá en Estados Unidos, que regrese a la Argentina momentáneamente, ya que por más que se abran las fronteras dentro de un mes o dos, yo no tendré el tiempo suficiente para lograr llegar hasta Tok, Alaska, lugar donde yo quería completar mi Rally”.

El chubutense no logró cruzar del estado de Dakota del Norte, en Estados Unidos, al de Manitoba, en Canadá. Igualmente, agradeció la solidaridad de las personas que lo ayudaron en todos los países que visitó. “Desde ya les agradezco muchísimo a todos ustedes, tanto al que aportó dinero, al que aportó un lugar donde quedarme, los de las redes sociales o simplemente pasó por la ruta y me saludó, todos ustedes fueron los que me hicieron llegar hasta acá, la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Gracias, no tengo otra palabra para decirle o demostrarles mi agradecimiento, un fuerte abrazo a todos”, concluyó en su último posteo en Youtube.