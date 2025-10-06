Algo realmente innovador y hermoso está ocurriendo a pocos kilómetros de Comodoro Rivadavia: en la chacra Brisa. Pablo Zárate y Pablo Ruiz están detrás del proyecto experimental de tulipanes, una flor que hasta ahora tenía como emblema a la localidad cordillerana de Trevelin.

“Nosotros queríamos traer esta experiencia, ver cómo se comportan los tulipanes por el clima, el nivel del mar… es un clima muy árido y muy seco, a diferencia del campo de Trevelin”, explicó Ruiz.

Sin embargo, fue una sorpresa cómo lograron adaptarse en la ciudad del petróleo: “Trajimos la experiencia el año pasado con 45 bulbos de tulipanes. Vimos que resultó y que se comportan muy bien. Este año avanzamos con 300 bulbos nuevos más los 45. Por cada tulipán que crece se generan nuevos bulbos. Así que el año que viene vamos a tener arriba de 700 tulipanes, así que el campo va a ser más grande”, agregó en diálogo con Seta TV.

Los impulsores destacaron que, a pesar de los fuertes vientos registrados la semana pasada, las flores resistieron muy bien. “Los tulipanes viven dos semanas; después viene su proceso de desflorecimiento”, señalaron.

La chacra no solo apunta a la producción: también busca transformarse en un espacio educativo. “Queremos que sea una chacra educativa. Hoy estamos trabajando con escuelas de jornada completa, y lo que buscamos es que los chicos se amiguen con la naturaleza y la variedad de plantas”, contaron. Además de tulipanes, tienen distintas variedades de árboles frutales.

“Es un campo chiquito y experimental, pero queremos comenzar a mostrarlo porque va a ser mucho más grande. Tenemos 12 variedades de tulipanes y, de acuerdo con eso, sus colores y formas. Tenemos seis filas. Es algo que funciona y se puede disfrutar la belleza que son”, explicó por su parte, Pablo Zárate.

El proyecto recién comienza, pero promete crecer. “Seguramente el año que viene vamos a tener unas cuantas filas más y con más colores”, adelantaron. Mientras preparan su página web, invitan a la comunidad a seguirlos como “Brisa, salud y bienestar”, y anticipan que pronto abrirán las puertas para que los vecinos puedan conocer el lugar y vivir la experiencia.