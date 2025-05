Un camión mosquito que trasladaba vehículos quedó atascado en medio de la Ruta 3, a la altura del cruce con la calle Jacinto Garat, obligando a cortar de forma completa la circulación en la mano sentido norte durante algunos minutos.

Los vehículos que se dirigían desde Rada Tilly hacia el centro de Comodoro tuvieron que desviarse hacia la colectora para poder continuar su camino, lo que generó embotellamientos y demoras en la zona. Finalmente, el vehículo fue removido, permitiendo la normalización del tránsito.

“Aparentemente el chofer no era de Comodoro y no le dio el radio de giro cuando intentó doblar hacia la ruta. Estuvo un rato ahí, congestionando un poco el tránsito, pero no pasó a mayores”, señalaron desde el área de Tránsito local.

