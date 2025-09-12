Un camión de basura sufrió un principio de incendio y fue llevado directamente a un cuartel de bomberos

Un episodio inusual generó alarma en la tarde del jueves 11 de septiembre en la ciudad de Centenario. Un camión recolector de basura de la empresa Cliba fue trasladado de urgencia hasta el cuartel de bomberos voluntarios luego de que los trabajadores detectaran humo proveniente del sector donde se compactan los residuos.

El rápido accionar de los recolectores

El hecho ocurrió mientras el rodado realizaba su recorrido habitual por el barrio Sayhueque. Al notar la presencia de humo, los operarios dieron aviso inmediato a los superiores de la empresa y decidieron dirigirse directamente hacia la Central 8 de bomberos voluntarios, ubicada en la intersección de Avenida Traful y Yupanqui.

Allí, el personal de guardia ya los esperaba con una línea de agua preparada para intervenir de inmediato en caso de incendio.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

El subcomandante Patricio Álvarez detalló que se aplicó agua en distintos sectores del camión y que se utilizó una cámara térmica para detectar posibles puntos con mayor temperatura. Además, realizaron tres compactaciones con el fin de verificar si algún elemento ardía en el interior del compartimento de residuos.

Finalmente, se descartó la existencia de un foco de fuego activo y se constató que la situación estaba controlada, sin riesgo de propagación.