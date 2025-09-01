Juan Cruz Zanaboni, un joven oriundo de Temperley, en la provincia de Buenos Aires, que cursó sus estudios y se profesionalizó en buceo en Puerto Madryn, sufrió un accidente mientras practicaba apnea en profundidad en las islas Bahamas.

La práctica, que consiste en sumergirse a grandes profundidades conteniendo la respiración sin asistencia de equipos de oxígeno, derivó en un cuadro crítico que lo mantiene internado y entubado en un centro de salud local.

De acuerdo con el relato de allegados, durante una inmersión Zanaboni sufrió un accidente —del que no se brindaron más detalles— que lo dejó en un estado delicado. Actualmente se encuentra estabilizado pero con asistencia mecánica en el pequeño archipiélago.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Según trascendió a través de publicaciones en las redes sociales, hay una campaña que busca recaudar fondos. Entre las alternativas, se menciona que se evalúa con ese dinero su traslado inmediato a la ciudad de Miami, donde puede recibir atención en un centro especializado y ser conectado a un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea). Este dispositivo cumple la función de corazón y pulmón artificial, bombeando y oxigenando la sangre en pacientes cuyos órganos no pueden hacerlo por sí mismos.

Otra opción que se planteaba era la posibilidad de que sea trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario a un centro de alta complejidad.

Finalmente, según pudo conocer ADNSUR, por el momento la opción más viable es que sea trasladado hacia Miami; sin embargo, "el seguro no logra la admisión a un centro de mayor complejidad en Miami", por lo que es necesario recaudar la máxima ayuda posible para concretar su traslado.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo al alias Ximenita1981, a nombre de María Ximena Zanaboni.

El caso generó una rápida repercusión en redes sociales, donde amigos y conocidos del joven resaltaron su pasión por el mar y pidieron máxima difusión para lograr el traslado en el menor tiempo posible.

RIESGOS POR APNEA

Los riesgos de la apnea (buceo a pulmón, sin tanque de oxígeno) son varios y pueden ser muy serios, sobre todo cuando se busca mucha profundidad o se permanece demasiado tiempo bajo el agua.

🔹 Hipoxia: falta de oxígeno en sangre. Puede llevar a mareos, desmayo o pérdida de conocimiento bajo el agua (conocida como blackout).

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

🔹 Síncope hipóxico en ascenso (shallow water blackout): ocurre cuando el buzo se desmaya al subir hacia la superficie, por la rápida disminución de oxígeno disponible en los últimos metros. Es una de las principales causas de muerte en apnea.

🔹 Barotraumas: lesiones por la presión, que pueden afectar los oídos, los senos paranasales o los pulmones si no se compensa bien la presión.

🔹 Edema pulmonar por inmersión: acumulación de líquido en los pulmones provocada por la presión y el esfuerzo respiratorio.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

🔹 Narcosis por dióxido de carbono: si se hiperventila antes de bajar, el cuerpo puede acumular demasiado CO₂ y engañar al cerebro, retrasando la señal de "necesidad de respirar", lo que aumenta el riesgo de desmayo.

🔹 Lesiones neurológicas: la falta de oxígeno prolongada puede dañar el cerebro de manera irreversible.

🔹 Ahogamiento: el mayor riesgo final, si el desmayo ocurre bajo el agua y no hay alguien que asista de inmediato.

👉 Por eso, los especialistas siempre recomiendan nunca practicar apnea en solitario, conocer las técnicas de seguridad y entrenar bajo la supervisión de profesionales.