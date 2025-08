Un bebé patagónico de apenas 15 días sufrió muerte súbita y lo salvó una policía que lo reanimó en una comisaría

Un hecho dramático y conmovedor sacudió a la comunidad de El Calafate la noche del viernes 1 de agosto: un bebé de tan solo 15 días, Luca Benjamín, dejó de respirar mientras su madre lo alimentaba.

Ocurrió durante una intensa nevada, en una noche que terminó por convertirse en una historia de esperanza.

Belén, la madre del pequeño, relató que notó cómo Luca "se ponía morado" y no reaccionaba. Sin poder encontrar ayuda médica en su vecindario, decidió salir de urgencia junto a su madre hacia el hospital, con el bebé en brazos.

En el trayecto, tomaron una decisión que resultó vital: detenerse en la Comisaría Primera.

Allí fueron recibidas por la sargento primero Nadia Cáceres, quien de inmediato tomó al bebé y comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Durante cinco minutos, aplicó RCP con precisión, hasta que el pequeño respondió.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

"Ya estaba azul, yo del susto me fui afuera, no quería ver la situación", contó más tarde Belén al medio local Señal Calafate. Minutos después, llegó una ambulancia que trasladó al bebé al Hospital SAMIC, donde fue diagnosticado con un episodio de muerte súbita.

Luca permanece internado en neonatología bajo observación, mientras se le realizan estudios preventivos.

El gesto de la sargento Cáceres no pasó desapercibido: “¡Me devolviste la vida!”, escribió la madre en sus redes sociales.

“Tuve una noche de esas que no se las deseo a nadie. Ahora que estoy un poco más tranquila, quiero agradecerte de por vida por haberle salvado la vida a mi hijo, Nadia Cáceres. ¡¡Llegué a la comisaría con mi hijo casi muerto y ahí estaba ella, como si fuese un ángel para salvarle la vida a mi hijo Benjamín!! No tengo palabras para agradecerte tanto. ¡¡Me devolviste la vida!! Infinitas gracias, mujer“, escribió.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

La respuesta de la policía fue igual de emotiva: "Estas palabras son las q más fuerte nos hacen, nada q agradecer, doy gracias a dios q estuve ahí y q fui yo quien salvo a lo más preciado tu bb, seré su ángel de la guarda como me pusieron siempre”.

Una historia que pone en valor el compromiso, la vocación y la humanidad de quienes cumplen servicio, incluso cuando lo que está en juego es una vida que apenas empieza.