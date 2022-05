Un bebé de 5 meses fue picado por un alacrán y está grave en terapia intensiva

Un bebé de 5 meses está grave en estado tras sufrir la picadura de un alacrán. Ocurrió en la provincia de Córdoba.

El pequeño se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital de Niños de Córdoba. El insecto lo picó en una mano.

Su madre se dio cuenta varias horas después del accidente cuando empezó a vomitar. Pensó que era una picadura de mosquito.

“Al rato me llaman porque no paraba de llorar en la sala cuna, lo llevé a mi casa y mi hermana me dijo que lo había picado un alacrán”, relató.

"Me dijeron que el estado es crítico por el momento. Le sacaron el tubo y el respirador y hay que ver cómo reacciona”, indicó Yamila.

La familia vive en Chacras de la Merced, donde vecinos denuncian una invasión de alacranes. Y la mujer ya había advertido, previo al accidente, haber encontrado 30 alacranes en un día en el interior de la casa, informó Eldocetv.

La subdirectora del centro de salud, Verónica Petri, explicó que al niño que colocaron “suero antiescorpión” y que, pese a estar en terapia intensiva, presentaba “una buena evolución clínica”. “Continúa complejizado pero evolucionando favorablemente”, aseguró.