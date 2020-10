The World’s 50 Best Bars

CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La organización de Los 50 Mejores Bares del Mundo 2020 (The World’s 50 Best Bars) anunció este jueves que Renato “Tato” Giovannoni, el dueño del bar argentino Florería Atlántico, fue el ganador de Altos Bartenders' Bartender Award.

El ganador de este premio es seleccionado por los mejores bartenders del mundo, y es el máximo reconocimiento a un colega que brille por su capacidad como líder, emprendedor y agente de cambio.

Expectantes a la próxima ceremonia de premiación de los The World´s Best Bars, que se llevará a cabo el 5 de noviembre, ahí se conocerá la nueva posición de su bar para este 2020. Florería Atlántico ingresó en el ranking de los 50 Best Bars en 2016, en el puesto 49; subió al 23 en 2017, llegó al 14 en el 2018 y en el 2019, no sólo estuvo en el top 3, sino que además fue reconocido como el mejor de Sudamérica.

El bar se inauguró en 2013. Está ubicado en Arroyo 872, en el barrio porteño de Retiro. Allí, Tato Giovannoni recreó una tienda de flores con un amplio sótano al que se accede por una puerta secreta que sumerge a la persona en el interior del bar, en el sótano del local. Se caracteriza por la excelencia de su coctelería y lo particular de su propuesta gastronómica, publicó Infobae.