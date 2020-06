CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Michael Graef se encuentra varado en Perú. Cuando fue a la embajada de la Argentina le ofrecieron la posibilidad de regresar en un vuelo humanitario, pero sin sus perros.

El argentino se negó a abandonar a Chamo y Nilo, con los que compartió tiempo desde que comenzó la pandemia del coronavirus, según detalló Infobae este jueves.

A post shared by Infobae (@infobae)

"Son mis ángeles que me cuidan, yo no los puedo dejar. Me iría caminando a Argentina; no los dejaría", aseguró.