Elio Rubén Torres, un abogado de 43 años, salió el 16 de julio de 2023 desde la estancia Mari Luisa, para hacer una travesía por Península Mitre en la provincia de Tierra del Fuego. El hombre, padre de dos niños de 3 y 7 años, ya había realizado esta travesía en dos oportunidades pero era la primera vez que lo hacía en invierno.

El montañista llevaba un intercomunicador satelital que le permitía enviar mensajes desde cualquier lugar y también marcaba su posición cada vez que era encendido. La noche del 19 de julio se comunicó con su esposa para avisarle que iba a acampar y por la mañana iba a seguir camino.

La mañana del 20 envió uno de los mensajes automáticos informando que iba a comenzar su ruta. Esa fue la última comunicación que se tuvo con él y de ahí en más no se supo más nada sobre su paradero.

MÁS DE UN AÑO SIN SABER QUÉ LE PASÓ

A un año y dos meses de su desaparición, su esposa, María Manuela Lepifán, pide que la búsqueda se retome porque la familia del montañista necesita saber qué fue lo que pasó.

Es que la última vez que hubo búsquedas en la zona fue en marzo de este año, pero se dejaron de hacer por las malas condiciones climáticas. “Desde ahí todo quedó parado”, contó en diálogo con TN.

En diciembre pasado, durante rastrillajes se encontró una botella de agua y una pisada, sin embargo no se pudo confirmar que sean de Elio. Recientemente la Cámara de Apelaciones local ordenó días atrás realizar algunos procedimientos, no obstante no hay fechas confirmadas.

Finalmente, María Manuela manifestó la necesidad de saber qué fue lo que pasó con su marido y lo que es una inquietud también por parte de sus hijos.“Saben que algo pasó y por eso su papá no volvió, saben que lo buscamos, que fueron la policía y sus amigos a buscarlo. Esperan que algún día alguien lo encuentre y podamos saber qué pasó”.

